Loreto: dan de alta a Arzobispo de Lima Carlos Castillo luego de sufrir desmayo por fuerte calor en Iquitos

El sacerdote de la Iglesia San Martín de Porres Raymundo Portelli, quien estuvo al lado del cardenal, dijo a RPP que las fuertes temperaturas de la selva afectaron la salud del Arzobispo, quien rápidamente fue auxiliado y ya se encuentra estable.

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú, fue dado de alta tras permanecer tres horas internado en una clínica local, luego de sufrir un desmayo en el evento denominado Cumbre Amazónica del Agua que se desarrolla en la ciudad de Iquitos, informaron fuentes de RPP.

De acuerdo a información proporcionada por el Arzobispado de Lima, el cardenal se encuentra de buen ánimo tras la evaluación médica correspondiente. Incluso ha retomado sus alimentos con normalidad y permanece en reposo.

Tras ser dado de alta, mañana está programado su retorno a la ciudad de Lima donde va a dirigir la meditación nocturna correspondiente al Mes Morado, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia católica en el país.

La Cumbre Amazónica del Agua se desarrolla en Iquitos con gran participación de autoridades eclesiásticas, quienes se informan con el objetivo de tomar acciones en defensa de la biodiversidad en la Amazonía.