Cardenal Carlos Castillo indica que la democracia está en crisis

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, expresó que en el mundo la democracia está en crisis por falta de acuerdo y diálogo entre las partes.

Remarcó que nadie puede sostener que es el jefe o el dios, porque hay un solo Dios verdadero.

El cardenal Catillo recordó que el fallecido papa Francisco le encomendó que la Hermandad del Señor de Los Milagros también sea evangelizadora en el mundo.

Asimismo, monseñor, se refirió a las palabras del papa León XIV, quien hizo un llamado a generar una paz "desarmada y desarmante", una paz activa que "no deje en paz", que promueva el diálogo y que evite el uso de las armas.