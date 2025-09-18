Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Cardenal Carlos Castillo indica que la democracia está en crisis

Cardenal Carlos Castillo indica que la democracia está en crisis
Cardenal Carlos Castillo indica que la democracia está en crisis | Fotógrafo: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El arzobispo de Lima recordó las palabras del papa León XIV, quien hizo un llamado a generar una paz "desarmada y desarmante", una paz activa que "no deje en paz", que promueva el diálogo y que evite el uso de las armas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, expresó que en el mundo la democracia está en crisis por falta de acuerdo y diálogo entre las partes.

Remarcó que nadie puede sostener que es el jefe o el dios, porque hay un solo Dios verdadero.

El cardenal Catillo recordó que el fallecido papa Francisco le encomendó que la Hermandad del Señor de Los Milagros también sea evangelizadora en el mundo.

Asimismo, monseñor, se refirió a las palabras del papa León XIV, quien hizo un llamado a generar una paz "desarmada y desarmante", una paz activa que "no deje en paz", que promueva el diálogo y que evite el uso de las armas.

Video recomendado
Tags
Carlos Castillo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA