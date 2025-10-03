Loreto: falsos mototaxistas asaltan "en manada" a una pareja en Iquitos [VIDEO]

Esta modalidad de asalto en grupo se viene registrando con mayor frecuencia los fines de semana, donde delincuentes fingen ser conductores de mototaxistas para marcar a sus víctimas.

Cámaras de seguridad captaron el momento donde falsos mototaxistas a bordo de tres vehículos asaltan en manada a una pareja que se encontraba despidiéndose luego de participar en una actividad nocturna. El hecho se registró en pleno centro de la ciudad de Iquitos.

El video muestra a las víctimas llegar a bordo de una motocicleta hasta el domicilio de la mujer. Justo cuando se despedían, aparecen en escena los delincuentes, quienes cubrían sus rostros con mascarillas y empiezan a forcejear, luego golpean a los jóvenes para despojarles de sus bolsos, celulares y billetera.

Uno de los ladrones que viste de polo rojo tumba a la víctima para llevarse sus pertenencias. Después de algunos segundos del robo, suben a los vehículos y escapan con destino desconocido. En el lugar, tras los gritos de auxilio, aparece una patrulla motorizada de seguridad ciudadana que empieza la persecución, sin tener resultados sobre capturas.

Esta modalidad de asalto en grupo se viene registrando con mayor frecuencia los fines de semana, donde delincuentes fingen ser conductores de mototaxistas para marcar a sus víctimas, informaron desde la Policía Nacional.