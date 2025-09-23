PNP capturó a presunto integrante de peligrosa banda delincuencial dedicada al robo de vehículos en SJM

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, intervino a uno de los integrantes de una peligrosa banda delincuencial dedicada al robo de vehículos en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Durante la intervención, llevada a cabo en la cuadra 8 de la avenida Pedro Miotta, se detuvo a Raúl Méndez Pérez (22), quien se trasladaba en un vehículo rojo con una placa de rodaje adulterada.

El detenido presenta antecedentes policiales, pues recientemente salió de un establecimiento penitenciario por exceso de carcelería. Asimismo, está implicado en el asalto y robo con arma de fuego de una camioneta en octubre de 2024. El propietario del vehículo falleció víctima de un impacto de bala durante el acto delincuencial.

Paradero de otro vehículo robado

Durante la intervención, la PNP también dio con el paradero de otro vehículo que fue robado por la misma banda criminal el pasado 18 de setiembre, en SJM.

Asimismo, entre los objetos incautados se encuentra un instrumento metálico conocido en el hampa como el “peine”. Esta es una herramienta que se utiliza para forzar y abrir las puertas de los vehículos.