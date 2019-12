El momento de la liberación de César Ríos Ramírez. Su padre lo recibió con un abrazo. | Fuente: RPP Noticias

César Ríos Cárdenas dio detalles de la liberación de su hijo secuestrado en Iquitos. César Ríos Cárdenas, padre del joven que fue secuestrado en Iquitos. 00:00

Cesar Ríos Ramírez, hijo del empresario César Ríos Cárdenas, que fue secuestrado por más de 30 horas en Iquitos, fue liberado la noche del martes luego de negociaciones entre los captores y el padre con asesoramiento de la División de Secuestros de la Policía (DIVISE).

“He estado negociando con esa gente junto con la policía antisecuestro. Se hizo un buen trabajo y estamos felices. Ya está al cuidado de la familia y necesita hidratarse”, dijo el padre del joven de 23 años.

El empresario descartó que el secuestro de su hijo haya sido motivado por algún tipo de represalia contra su familia pues asegura no tener enemigos. “Esa gente se dedica a eso no se necesita de amenazas. No tengo ningún enemigo no le debo a nadie. Yo pudiera haber esperado un asalto, pero jamás un secuestro”, señaló.

César Ríos Ramírez estuvo 30 horas secuestrado por un grupo de delincuentes. | Fuente: RPP Noticias

Negociación y liberación

Según la información policial, los delincuentes solicitaron un millón de soles para la liberación del hijo del empresario; sin embargo, el padre con asesoramiento de la DIVISE logró bajar las pretensiones de los delincuentes a 150 mil soles. El padre de la víctima decidió pagar esa suma y previamente pidió a los captores una prueba de vida de su hijo. Los delincuentes lo citan a las 18:30 en el kilómetro 35 de la carretera Nauta, donde se realizó la entrega del dinero.

Los encargados del pago ingresaron a una trocha de un kilómetro y medio por el espacio de una hora. Les hicieron varios recorridos al interior de la trocha, donde aparecen dos sujetos altos de unos treinta años. Los delincuentes encapuchados y armados cobraron el dinero.

Los captores para evitar ser detectados dieron varios puntos al padre de la víctima para liberar a su hijo. Finalmente, César Ríos Ramírez fue liberado en la carretera Puerto Almendra cerca a la ciudad de Iquitos. La Policía desplegó a 25 efectivos por trocha y vía fluvial para asegurar su liberación. Una vez que estuvo libre de sus captores, la víctima pidió ayuda a los vecinos del lugar y de inmediato fue ubicado y custodiado por la Policía.