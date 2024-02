Los Chistosos: así se celebraron los 31 años del programa humorístico [VIDEO]

Los Chistosos celebraron este 16 de febrero su aniversario 31 con un programa especial que fue transmitido por la multiplataforma de RPP y que, además, contó con la participación de invitados especiales y público en vivo.

Así, al inicio del programa de Los Chistosos, los primeros en entrar a cabina fueron Mauricio Mesones, Karina Benites y Ernesto Pimentel. Este último reveló, para sorpresa de todos, que pudo haber integrado el programa humorístico cuando Guillermo Rossini estaba buscando jóvenes comediantes.

El cantante Mauricio Mesones reveló que lo que le gusta de Los Chistosos es que "en los momentos complicados que ha tenido este país, ha ayudado a poner una sonrisa, salir adelante y llevar las cosas con mucho humor".

En tanto, Karina Benites, vocalista de Amaranta, aseguró que es hincha del animal de la naturaleza (personaje interpretado por Hernán Vidaurre) y que le encanta cuando "Alejandro Choledo" canta el huayno ayacuchano.

Quien se sumó a la celebración de Los Chistosos fue el reconocido comediante Guillermo Rossini, quien fue recibido entre aplausos y elogios por sus excompañeros Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro.

Rossini, fundador de Los Chistosos, aprovechó su visita a RPP para contar algunas anécdotas del programa humorístico. “Yo le puse el nombre de Los Chistosos. Yo estaba acá desde hace 54 años cuando no existían los celulares y la gente me enviaba chistes. Antes había el campeonato nacional del chiste, donde la gente me enviaba cartas y yo tenía que estar leyendo todo. Se daba premio al ganador entre 200 o 300 soles. Al fin de año, se daba un premio especial al mejor chiste del año”, recordó el destacado cómico.



"Hay una anécdota muy grande con Alberto Fujimori. Antes el programa daba de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y al señor (Fujimori) se le dio la idea de dar conferencia de prensa a las 3 de la tarde, nosotros iniciamos una campaña porque cómo va a ser posible que nos corte el programa para dar su mensaje. Él tuvo la gentileza de cortar (su conferencia)", relató Guillermo Rossini.

El comediante Miguelito Barraza fue otros de los invitados al aniversario de Los Chistosos. El querido personaje se reencontró con Guillermo Rossini y lo elogió por su facilidad para hacer imitaciones. "Desde que yo tuve uso de razón y lo veía a mi tío, yo no he visto una garganta más prodigiosa que la de él porque no sé cuántos personajes caben en esa garganta tan prodigiosa. Te felicito tío", dijo el popular 'Chato' Barraza.

Bartola cerró con broche de oro el aniversario de Los Chistosos. La artista ingresó a la cabina de RPP cantando una serenata criolla y también tuvo palabras de elogio para el querido Guillermo Rossini. "El Perú hoy día le rinde a usted pleitesía como el ícono maravilloso de nuestra comicidad, un autor siempre de carácter, nos ha dado un ejemplo para que estos chicos maravillosos (Hernán, Manolo y Giovanna) sigan esta senda que usted ha marcado. Gracias le dice el Perú", sostuvo Bartola.

"En estos 31 años de Los Chistosos de RPP, el Perú entero les agradece porque pese a las vicisitudes por las que pasa nuestra patria siempre hay ese remanso maravilloso de tenerlos a ustedes en la radio para sacarnos una sonrisa, para hacernos olvidar momentáneamente de los problemas por los que pasamos y eso es impagable", dijo la cantante criolla sobre el programa que ha marcado un hito radial en su género.

