El secretario general de la OEA, Luis Almagro. | Fuente: Andina

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Pedro Castillo, de Perú Libre, como presidente electo de la República, un mes y medio después de la segunda vuelta electoral.



"Felicito a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desde la OEA fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno de Perú", dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.



Minutos antes, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, saludó la proclamación y reafirmó el compromiso del organismo financiero con sede en Washington D. C. (Estados Unidos) "de continuar trabajando junto al país por el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos y peruanas".



CASTILLO PIDIÓ UNIDAD

Desde su local partidario de Paseo Colón, en el Cercado de Lima, Pedro Castillo hizo un llamado a la unidad y anunció un gobierno para todos los peruanos y "todas las sangres".



"Vamos a trabajar y sacar juntos a esta patria. Y vamos a rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la democracia", manifestó.



Además, pidió a la excandidata Keiko Fujimori a no poner más barreras y la invitó a trabajar por la patria. "No pongamos más obstáculos para salir adelante. No más trabas. Bienvenidos a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos, de todas las sangres, sin discriminación alguna", exhortó Pedro Castillo.

Felicito a @PedroCastilloTe por su victoria en las elecciones y le aseguramos nuestro compromiso que desde la @OEA_oficial fortaleceremos nuestro trabajo con el nuevo gobierno de Perú — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 20, 2021

