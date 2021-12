Luis Molina, precandidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País.

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, precandidato por Avanza País a la Alcaldía de Lima, lamentó la reciente renuncia del excandidato presidencial Hernando de Soto a este partido, pero aseguró que, pese a esto, continuará con su intención de llegar a la Municipalidad de Lima en las próximas elecciones municipales.

"El tren no se ha descarrillado, el tren sigue avanzando, no hay incertidumbre y la candidatura va firme. Lamento mucho la renuncia de Hernando de Soto al partido Avanza País, pero la respeto y le deseo todos los éxitos en sus nuevos proyectos políticos. Yo soy un militante, no soy dirigente, él ha tomado esa decisión y desconozco el fondo", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Molina comentó que, de llegar a la Municipalidad de Lima, buscaría reflotar los comedores populares y fortalecer los 'hospitales solidarios'. Sobre el manejo de la pandemia, el alcalde de Miraflores se mostró a favor de poner "mano dura" contra la informalidad para reducir los índices de seguridad ciudadano.

Molina también dijo esperar un repunte en las primeras encuestas de intención de voto para la Municipalidad de Lima, donde aparece relegado. Además, consideró que al actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, "le ha faltado un poco tiempo" debido a que "la pandemia lo ha perjudicado" y a que hay proyectos que se debieron destrabar.

Hernando de Soto renuncia a Avanza País

El economista Hernando de Soto informó el pasado miércoles que renunció al partido político Avanza País, junto al cual participó en las últimas elecciones generales.

En una carta dirigida a los dirigentes de la organización, el excandidato agradeció la invitación que le realizaron para postular a la Presidencia de la República.

Sin embargo, señaló que dimite en consideración de "las decenas de miles de peruanos que solicitaron afiliarse al partido" para apoyar su candidatura y que Avanza País no ha inscrito hasta la fecha.

Asimismo, Hernando de Soto afirmó que hay "más de 300 aspirantes a candidatos al Congreso cuya afiliación no fue inscrita y no pudieron participar en el proceso de selección".

También indicó que ciudadanos de cinco regiones no fueron inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones por el partido, con lo cual, dijo, "alrededor de dos millones de peruanos no tuvieron la posibilidad de elegir a mis candidatos".

Hernando de Soto añadió que el partido ha incumplido un acuerdo que le permitía inscribir candidatos con miras a participar en las próximas elecciones regionales y municipales.

"A pesar de haber utilizado mi nombre y el de mis colegas para atraer candidatos, hasta hoy no tenemos una lista de los candidatos que ustedes van a proponer, ni sabemos si comparten nuestros ideales ni cuáles son los criterios empleados para su selección", expresó el economista.

