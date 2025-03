Madre camina desde frontera con Chile a Lima para salvar vida de su hijo con distrofia muscular de Duchenne

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre del peuqeño 'Facu' también busca con su caminata que se difunda más información sobre la distrofia muscular de Duchenne en los colegios. | Fuente: RPP

Brenda Barazorda Valer ha emprendido una caminata desde la frontera de Chile con Perú hasta Lima con el objetivo de recaudar dinero para que su hijo ‘Facu’, un pequeño, de 9 años, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, pueda acceder a un tratamiento aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, cuyo costo asciende a cuatro millones de dólares.

En diálogo con Ampliación de Noticias desde Arequipa, departamento donde se encuentra actualmente tras iniciar su caminata el pasado 20 de marzo, la mamita indicó que junto con su esposo ha emprendido la campaña ‘Todo por Facu’ para recaudar fondos y hacer posible que su hijo acceda a este “tratamiento genético”.

“3.2 millones [cuesta] la dosis y 800 mil [dólares] todo el tratamiento médico, toda la asistencia médica. Con mi esposo hicimos una campaña ‘Todo por Facu’, pero no se podía recaudar tanto. Por eso, yo inicié el jueves 20 de marzo una caminata que la he denominado denominada la ‘caminata de amor’. He salido desde la frontera de Chile con Perú y me voy a dirigir hasta Lima, donde nosotros vivimos”, indicó a RPP.

Objetivos de la caminata

Barazorda Valer explicó que su caminata tiene dos objetivos. El primero es que las autoridades difundan más información en los colegios sobre la distrofia muscular de Duchenne.

“[La distrofia muscular de Duchenne] es una enfermedad neuromuscular degenerativa, [por lo tanto] cuanto más tarde y más grande está el niño [cuando] se le diagnostica, ya perdió masa y fuerza muscular que no la va a recuperar. Es necesario que se conozca no solo en la parte médica, sino en nidos y en colegios los síntomas para que se inicie el tratamiento adecuado. Ahorita el único tratamiento es corticoide”, señaló Barazorda.

Por otro lado, la mamá de ‘Facu’ señaló que su segundo objetivo es conseguir recaudar los cuatro millones de dólares que su pequeño necesita para acceder al costoso tratamiento que brindan en Estados Unidos.

“Como mamá lo que pido es el apoyo de todos los peruanos, extranjeros, empresas nacionales y extranjeras, que nos permitan que FACU pueda acceder a este tratamiento y pedir apoyo económico. Si sacamos la cuenta, somos 33 millones de peruanos, si un millón dona 15 soles, llegamos, pero si no tienen 15 soles, no hay problema, que nos donen un sol, cinco soles, el monto que deseen. Va a ser muy bien recibido y más si sale del corazón, y si no tienen económicamente, con sus oraciones y compartiendo nuestra campaña, les agradecíamos mucho”, añadió.

Canales de apoyo

Número de Yape: 995 648 500 / Brenda Barazorda Valer.

Cuenta BCP soles: 19122064504077

CCI: 00219112206450407758

Página web: www.todoporfacu.com