Minsa señala que reglamento de la Ley de donación de órganos sería publicado en marzo

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que busca concientizar y reflexionar sobre la importancia de los trasplantes para salvar vidas. En el Perú, más de 6 700 pacientes están en la lista de espera de trasplante de órganos o tejidos, siendo el riñón el órgano con más demanda y las córneas, los tejidos que se necesitan en mayor cantidad, de acuerdo con información solicitada por RPP Data al Ministerio de Salud.

Estas cifras son solo una muestra de que la donación de órganos y tejidos en nuestro país continúa siendo un desafío. Según el último reporte del Registro Mundial de Donación de Órganos y Trasplantes, publicado en el 2023, el Perú se encuentra en el puesto 62 de 81 países en donación de órganos y tejidos, solo por encima de Bolivia si lo comparamos con países de América Latina.

Reglamento para la donación de órganos sigue pendiente

Para mejorar estas cifras, en el 2023 el Estado peruano promulgó la Ley 31756, que declara a todo ciudadano mayor de 18 años como donante, a menos que este exprese lo contrario en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y diga que no quiere donar. Sin embargo, en mayo del 2024, RPP alertó que esta ley no se aplicaba en su totalidad, pues aún no se había reglamentado la norma.

En febrero del 2025, RPP Data consultó al Ministerio de Salud por la aprobación de este reglamento y lo que indicaron fue que ya estaba próximo a ser aprobado. "Esperamos que, a más tardar, en quincena de marzo esté aprobado y publicado. Ya se coordinó con todos los sectores [ministerios] y se ha hecho un trabajo con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). La versión final está elevándose y, después de ser aprobado, sería promulgado desde el Ejecutivo", indica el Dr. Luis Almeyda, director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa.

¿Y por qué la demora en el reglamento? El funcionario agrega que se ha tenido que trabajar con varios sectores como Educación y Cultura para poder establecer los detalles de la norma. "Hemos trabajado con el Ministerio de Educación porque la ley señala que se debe brindar toda la información en la currícula de los colegios, universidades e institutos, y con Cultura porque todos los peruanos deben conocer la ley, así que ya existe el compromiso de que los detalles de la ley serán traducidos a las lenguas originarias que tenemos en el Perú", detalla.

Almeyda precisa que el Perú es uno de los últimos países de la región en tener este tipo de legislación y esperan que tenga el impacto respectivo. "Un donante puede ayudar o dar vida a más de 10 personas y su voluntad debe ser respetada. Hemos tenido personas que decían que sí querían donar en su DNI, pero luego las familias se oponían a la donación", menciona.

Por su parte, desde el Colegio Médico del Perú (CMP), indican que tener la Ley 31756 es un importante avance para la salud pública del país, pero que no se puede esperar más en tener el reglamento. "Si bien se han identificado posibles o potenciales donantes, estos no logran concretarse en donaciones porque no se tiene el consentimiento expreso de la donación. La demora en la reglamentación de esta ley hace que se pierdan esas oportunidades de salvar más vidas", menciona el decano del CMP, el Dr. Pedro Riega.

Donación de órganos avanza, pero de forma lenta

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre el 2022 y 2023 se reportaron 3 605 536 peruanos que le dijeron "sí" a la donación de órganos en su DNI. Esto representó un avance del 2.1% en comparación al 2019, según la entidad.

Sin embargo, más de 20 millones de peruanos aún indican que "no" donarán sus órganos luego de fallecer. El mayor índice de negatividad se ubica en Lima con 6 millones y luego le siguen Piura y La Libertad con 1.1 millones de no donantes. Esto significa un aumento del 6% en comparación al 2019.

"Nosotros podríamos triplicar las unidades de transplantes en el Perú, destinar más personal y recursos, pero para eso necesitamos que la población se solidarice más. Queremos trabajar en Chiclayo, Cusco y Huánuco este 2025 para fortalecer los programas de trasplantes que se tienen en estas regiones", agrega el Dr. Almeyda, representante del Ministerio de Salud.

Pese al reto que representan estas cifras, Almeyda opina que los peruanos sí son solidarios y cuenta que en lo que va del año ya se han registrado 10 donantes en todo el país. "Normalmente en los primeros meses hay menos donantes. Este año ya tenemos 10, si seguimos en esa tendencia podríamos llegar a más de lo que tuvimos en el 2024", detalla.

Para ello es importante que se promuevan campañas de concientización, puntualiza el Dr. Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú. "El Minsa es el llamado a implementar un plan de promoción y difusión de campañas sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante que mejoran la salud y salvan vidas. Esta debe realizarse de manera sostenida a nivel nacional con estrategias pertinentes en los lugares más alejados del país", señala.

Agrega también que "todos los actores públicos y privados, seamos de salud o no, debemos contribuir a la promoción de las campañas de difusión de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante".