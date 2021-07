María del Carmen Alva, presidenta del Congreso | Fuente: Andina

Esta mañana, Francisco Sagasti entregó a banda presidencial para dar por terminado su mandato. El ahora exjefe de Estado se dirigió a pie desde Palacio de Gobierno hasta la entrada del Congreso de la República para entregar la banda, sin embargo, no ingresó al hemiciclo.

Al respecto y, luego de varias críticas en redes sociales, la presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alva negó que se haya tratado de una acción planeada en contra del expresidente Francisco Sagasti.

“Fue un tema de protocolo que no se le permitió el ingreso. (…) No fue un desaire”, señaló, y agregó que no se le había comunicado que la entrega de la banda presidencial se realizaría en público.

"El protocolo del Congreso es el que ve el procedimiento, no lo veo yo. Él debía de entregar la banda, lo invitaron a ingresar, porque él ya no es presidente desde ayer. (...) Él tenía que mandar la banda, le invitaron a dejarla y él la dejó ahí en la puerta", agregó.

PEDRO CASTILLO Y SU MENSAJE A LA NACIÓN

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció durante su primer discurso que no gobernará desde Palacio, porque consideró que se deben romper con los "símbolos coloniales".

"No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque tenemos que romper con los símbolos coloniales, para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido por tantos años", indicó.



Asimismo, Castillo Terrones anunció que su gobierno presentará un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la convocatoria a una Asamblea Constituyente.



