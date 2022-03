| Fuente: RPP

La excongresista Martha Chávez consideró que el Estado peruano no debería acatar el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para impedir la excarcelación de Alberto Fujimori, pues, dijo, las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta ya obtuvieron justicia.

Como se recuerda, la Corte IDH ha solicitado al Estado que "se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Alberto Fujimori" con el fin de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

"¿Cómo que no han tenido acceso a la justicia? Esto no comienza aquí, las víctimas, los familiares y las ongs que defienden a personas como las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, obtuvieron justicia, accedieron a la justicia, lograron una sentencia, lograron centenares de miles de dólares en reparaciones", dijo al respecto Martha Chávez en Nada está dicho por RPP Noticias.





Según Chávez Cossío, "ya obtuvieron justicia y resarcimiento económico, y ahora quieren que incluso se niegue la aplicación de una parte fundamental de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos" que "dice claramente que incluso los condenados a pena de muerte están en su derecho a pedir amnistías, pedir indultos y se puede conceder y obtener en todos los casos".

Asimismo, lamentó que la Corte IDH haya comunicado su decisión de forma apresurada mediante una nota que calificó de "un papel" que "no reviste las motivaciones ni las garantías de una verdadera sentencia".

"Esto no tiene las formas de una sentencia, no tiene las motivaciones de una sentencia y por tanto, Perú no está obligado, el Poder Ejecutivo no está obligado a cumplir este requerimiento", sentenció.

¿Qué decidió la Corte IDH?

La Corte IDH requirió este miércoles al Estado peruano abstenerse de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restituye el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

A través de una solicitud enviada al procurador Carlos Reaño, se precisa que el Pleno de la Corte IDH, reunido en su 147° Período Ordinario de Sesiones adoptó una resolución respecto al requirimiento de medidas provisionales en los "casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú".



"Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 Período Ordinario de Sesiones.", señala la solicitud.