Martín Vizcarra | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció la noche de este viernes a favor de cambiar la Constitución Política del Perú ya que, en su opinión, "tiene muchos aspectos que han quedado desfasados".

"No solo vamos a cambiar el concepto de inmunidad parlamentaria igual a impunidad parlamentaria. Tenemos que ir a otros tipos de cambios, cambios constitucionales. No sé por qué hay gente que tiene miedo de decir que se va y debe cambiarse la Constitución", dijo en 'Nada Está Dicho' por RPP.

Cuando el conductor del programa, Jaime Chincha, le consultó si su postura era por cambios constitucionales o por una nueva Constitución, el exmandatario respondió: "Es lo mismo".

"Lo que creemos es que la Constitución del año 93, que fue concebida bajo un régimen que no era democrático, después de un golpe, tiene algunos aspectos positivos y la hemos respetado, pero ya con el nuevo siglo, con el Bicentenario, es evidente que tiene muchos aspectos que han quedado desfasados. Planteo un cambio en la Constitución".

Vizcarra Cornejo señaló que podría no ser necesario formar una Asamblea Constituyente para llevar a cabo estas enmiendas: "No es el único camino, veamos el ejemplo de nuestro vecino país de Chile, no necesariamene tiene que ser a traves de una asamblea".

El ex jefe de Estado indicó que esta sería una de las propuestas que llevaría al Congreso de resultar elegido. Ello tras haber anunciado su intención de postularse como precandidato por el partido Somos Perú.

Otras de las iniciativas que plantearía incluyen la reforma de la inmunidad parlamentaria y el fortalecimiento de los derechos civiles.

"La Constitución debe establecer las condiciones mínimas para que el crecimiento económico que debemos sostenerlo y propiciarlo, genere mejores condiciones para todos los peruanos. Una nueva Constitución", remarcó.