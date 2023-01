Max Hernández sobre protestas en regiones: El "gran reto" es intentar dialogar con aquellos que no quieren hacerlo

Tras los hechos de violencia registrados en Puno el último lunes 9 de enero, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, indicó que es necesario y urgente entablar el diálogo para salir de la actual crisis. No obstante, reconoció que "lo que está ocurriendo en las regiones es la presencia de una realidad informal", dado que parece no haber dirigentes visibles con quienes dialogar. "Hay un grupo que quiere las protestas, pero no quiere aparecer ni como instigador ni como líder de la protestas, que son aquellos que están distorsionando la protesta y haciéndola una suerte de apertura a la criminalidad y la delincuencia", sostuvo.