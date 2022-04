Migraciones atenderá durante feriado por Semana Santa

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que atenderá este jueves 14 y viernes 15 de abril -feriados por Semana Santa- en la sede central de Breña, entre las 8 de la mañana y las cinco de la tarde, para atender la alta demanda de pasaportes electrónicos, luego de que se generaran largas colasy que algunos usuarios perdieran sus vuelos.

A través de un comunicado, Migraciones precisó que también se ha dispuesto que este martes se atienda a todas las personas que se acerquen a la sede central y que tengan un viaje programado dentro de las próximas 48 horas.

En tanto, en las oficinas del aeropuerto Jorge Chávez la atención se seguirá realizando las 24 horas. Migraciones indicó que los ciudadanos que tengan programado un viaje pueden acercarse a esta sede dentro de las 24 horas previas a la salida de su vuelo.

Esta mañana, un equipo de RPP Noticias recogió los testimonios de ciudadanos que llegaron desde las 7 de la noche del lunes a la oficina de Migraciones, ubicada en la avenida España, para solicitar sus pasaportes y poder realizar sus viajes.

RPP Noticias constató que la cola de personas da toda la vuelta a la manzana de la oficina de Migraciones. En la fila, se encontrabam niños y personas mayores de edad, que han llevado sillas, frazadas, bolsas de dormir, para ser los primeros y se les garantice la atencion.

"Llegué a las 12 de la noche. La he pasado con frío, ¿qué se puede hacer? Pasado mañana vamos a viajar. Que nos tengan al menos compasión, que vean esto, es triste", comentó la señora Carmen Landeo, de 84 años.

Un joven contó que permanece haciendo cola desde la 7 de la noche de ayer, para conseguir la renovación de su pasaporte. "La hemos pasado afuera, la cola sigue aumentando. Nos han informado que han llegado pasaportes y que van a atender hasta las 5 de la tarde", dijo para RPP.

Defensoría pide "información clara" a usuarios

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección en sede de Migraciones y alertaron que no hay insumos para imprimir pasaportes, pese al anuncio de que se garantizaba la correcta atención a los pasajeros en el aeropuerto.

"Supervisamos oficina de Migraciones en el aeropuerto y constatamos que no hay insumos para impresión de pasaportes, pese a anuncio de garantizar atención. Pasajeras/os con vuelos próximos aún no son atendidos. No hay criterio adecuado para atender contingencia", denunció la institución.

La Defensoría del Pueblo solicitó a Migraciones la atención preferente de acuerdo a la necesidad y cercanía de vuelo para todos los usuarios.

"Ante ello, hemos pedido atención preferente, según necesidad y cercanía de vuelo. Exigimos que Migraciones brinde información clara a los usuarios y realice las gestiones necesarias ante las aerolíneas", precisó la entidad.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: