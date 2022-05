Vladimir Padilla, abogado penalista de Padilla y Chang abogados, lamentó que los casos de violencia sexual suceden porque no hay responsabilidades en el Perú. "Se vive un tema de impunidad constante", aseveró. En relación a las sanciones frente a estos hechos, informó que cuando la víctima es menor de 14 años, los delitos de violencia sexual reciben una cadena perpetua; mientras que si la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena es no menor a 20 años y no mayor a 26 años de prisión.