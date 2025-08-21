¿Cuáles son los atractivos de Barbados? La isla caribeña que conquista a los peruanos desde 2018 [ENTREVISTA]

Con una historia marcada por la herencia africana, el pasado colonial británico y una economía basada en el turismo, Barbados busca posicionarse como una alternativa distinta frente a otros destinos caribeños ya consolidados para los peruanos.

En el extremo este del mar Caribe, donde las aguas se encuentran con el Atlántico y bajo el sol tropical, se e cuentra Barbados, la isla conocida conocida como “La Joya del Caribe”.

Este país, también considerado como una de las naciones más jóvenes del mundo, por haber alcanzado su independencia en 1966 y haberse convertido en república recién en 2021, se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los peruanos. La isla registró un crecimiento acumulado de turistas peruanos entre 2018 y 2024 superior al 52 %.

En este contexto, en conversación exclusiva con RPP, Corey Garrett, Director para América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc., explicó cuáles son los atractivos más destacados para los peruanos, el peso del turismo en la economía barbadense, las similitudes culturales y gastronómicas con Perú, y hasta el papel de Rihanna como embajadora que impulsa el atractivo del país.

¿Qué es lo que más atrae a los viajeros peruanos hoy en día a Barbados?

Para los viajeros peruanos, lo que Barbados realmente presenta es un nuevo destino. Y cuando digo un nuevo destino, me refiero a que, basándonos en nuestra investigación, hemos comprendido que los latinoamericanos han viajado predominantemente a sus destinos regionales, a otros países como Aruba, Cancún, República Dominicana, Punta Cana, etc. El destino Barbados es tan hermoso como esos destinos, pero completamente diferente a ellos. Somos el epicentro del Caribe de habla inglesa.

Barbados también acoge una de las competiciones QS 5000 de la liga mundial de surf cada año. Y puedo decirles que surfistas peruanos han estado en Barbados porque yo también supervisaba el departamento de deportes.

¿Qué similitudes encuentra entre Perú y Barbados?

En términos de cultura. Esta es mi primera vez aquí en Perú y ha sido descrito como una experiencia gastronómica. Barbados también es descrito como una experiencia gastronómica. También se nos llama la capital culinaria del Caribe, no necesariamente porque tengamos esta gran olla de comida indígena, sino porque hemos sido capaces de mezclar sabores de todo el mundo. Incluso, en Barbados, hay un restaurante peruano.

Actualmente, se realiza una escala antes de llegar a la isla volando desde Lima, ¿Habrá pronto vuelos directos desde Perú?

Nuestra estrategia es posicionar a Barbados como un hub aéreo en el Caribe, bajo el modelo “hub and spoke”. Desde 2018 hemos consolidado la conexión vía Panamá, pero estamos en conversaciones con aerolíneas para evaluar vuelos directos desde América Latina, incluyendo Perú. No puedo dar detalles aún, pero las negociaciones avanzan bien. Estoy seguro de que en uno o dos años veremos más tráfico aéreo y quizá un vuelo directo desde Lima.

¿Qué tipo de infraestructura hotelera ofrece Barbados?

Tenemos más de 80 hoteles, con seis nuevos en construcción. Hay marcas internacionales como Sandals, Hilton, Marriott, Wyndham y Fairmont, pero también una gran oferta de hoteles boutique de propiedad local, villas, marinas y Airbnbs. Lo único que no tenemos son rascacielos, porque queremos preservar la estética de la isla. También contamos con resorts de golf diseñados por Tom Fazio y hasta polo a caballo. Barbados ofrece opciones para todos los gustos, desde experiencias de lujo cinco diamantes hasta estancias económicas.

¿Cuál es la comida típica barbadense?

Nuestro plato nacional es el cuckoo con flying fish (pez volador), acompañado de maíz al estilo polenta. También producimos un cordero local llamado “oveja de vientre negro”, muy valorado internacionalmente. Pero la escena culinaria es muy diversa: desde tradiciones africanas e inglesas hasta sabores internacionales. En Barbados puedes encontrar prácticamente cualquier tipo de comida, incluso peruana.

También Barbados es la cuna del ron. ¿Qué representa este producto para la isla?

Barbados es la cuna del ron. El ron fue creado por primera vez y exportado comercialmente en Barbados en 1703. Tenemos documentos que prueban producción desde 1645. Eso nos da un lugar central en la historia mundial, ligado a nuestra herencia colonial británica y africana.

El festival Crop Over es uno de sus mayores atractivos culturales, ¿Por qué es tan importante?

Nuestro festival Crop Over está ligado a nuestra historia de esclavitud africana. Lo que sucedía en las plantaciones, las muy crueles plantaciones de esclavos durante la época colonial, era que después de que terminaba la cosecha, los amos daban tiempo libre a los esclavos. A finales de los años 70, un grupo de barbadenses, una organización llamada JCI y algunos otros barbadenses prolíficos, reinventaron el festival desde un punto de vista de orgullo nacional, en lugar de la historia oscura, y lo desarrollaron básicamente para traer más turistas a la isla.

El Crop Over es tan importante para nosotros, proque en un momento, hasta mediados y finales de los años 80, Barbados, la pequeña isla de Barbados, producía la mayor cantidad de azúcar del mundo entero. Así que, antes de que Brasil y Cuba comenzaran a producir azúcar en masa a un ritmo de producción mucho más bajos, Barbados era el productor número uno de azúcar en el mundo entero. Prácticamente todo el mundo compraba azúcar de Barbados y eso es lo que ha podido mezclarse con nuestra economía y nuestra sociedad.

El carnaval comienza generalmente a finales de mayo y termina el primer lunes de agosto con un gran desfile callejero. Es prácticamente nuestro festival número uno en la isla, y fue diseñado para atraer más turistas a Barbados.

Se podría decir que Rihanna es la barbadense más famosa en el mundo, ¿Qué significa ella para Barbados?

Rihanna es oficialmente lo que llamamos embajadora plenipotenciaria de Barbados. Así que ella es oficialmente una embajadora de Barbados. También es una de las dos únicas heroínas nacionales. Estamos extremadamente orgullosos de esta pequeña niña que salió de un barrio muy común, ni siquiera un barrio rico de Barbados. Y ahora es la artista más rica del mundo, la superestrella más grande.

¿Cuáles son los requisitos para viajar a Barbados?

Tu pasaporte es un requisito principal. No se requiere visa para los peruanos y se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla.