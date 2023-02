Por otra parte, Vera consideró que el Estado no ha logrado avances significativos en la erradicación de esta actividad económica ilegal, sobre todo aquella que se encuentra en las zonas de reserva natural y en las áreas protegidas. "No se les ha podido erradicar y más bien continuamente van instalándose no solo en las zonas de amortiguamiento, sino en las propias áreas de reserva natural y eso es un riesgo enorme. Lo peor de todo es que no se ha avanzado en disminuir la minería ilegal, sino que no hay una remediación de los pasivos ambientales que ellos dejan", mencionó el especialista en minería ilegal.