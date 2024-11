"No nos escuchan": mineros advierten con radicalizar su protesta tras no aprobarse ampliación del Reinfo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Mineros anuncian bloqueo de carreteras tras no aprobarse ampliación del Reinfo en el Congreso

La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió no aprobar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Con 9 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, el grupo de trabajo parlamentario aprobó la cuestión previa para que el dictamen retorne a la comisión para un mayor estudio y análisis.

Ante esto, Wilber Huamaní, minero del centro poblado de Secocha (Arequipa), expresó su indignación con lo decidido por la comisión. A través de RPP, mostró su molestia con las autoridades por reiterar en la postergación del dictamen.

“No aguantamos la impotencia de todos nuestros compañeros mineros a nivel nacional. A nivel de base de Secocha que estamos acá en Ocoña. Responsabilizamos a la Comisión de Energía y Minas, responsabilizamos al Poder Ejecutivo”, comenzó diciendo el minero.

“Nuestros compañeros mineros serán obligados de tomar la carretera para un paro indefinido. Vamos a radicalizar la protesta. Hablé con varios compañeros mineros y no aguatan más. Estamos once días con calor, frío, viento, hambre y nuestras autoridades están sentados en sus sillones. Nosotros padeciendo acá y es no nos ven, no nos escuchan”, añadió.

Por otro lado, RPP pudo conocer que, en Ica, Roberto Vera, dirigente de Fenamarpe, también anunció que los mineros continuarán bloqueando la carretera de la Panamericana Sur en dos tramos de la región Nazca, donde ya hay discusiones entre los pasajeros de los vehículos varados y los propios mineros.

Seguidamente, Wilberto Huamaní anunció que, junto con los otros grupos de mineros informales, se decidió tomar la carretera en la Panamericana Sur en el distrito de Ocoña, en Camaná.

“Si las personas quedan varadas será por responsabilidad de la comisión de Energía y Minas. No podemos estar igual los once días al no ser escuchados. No nos atienden. Es tan sencillo. Con huelga o sin huelga se tenía que ampliar. Esta preocupación es de miles de hermanos mineros que trabajamos en la minería informal en proceso de formalización”, señaló el minero.

Ante la consulta de si no tienen miedo con ir a la cárcel por tomar la carretera, el representante minero sostuvo: “¿Qué podemos hacer? No tenemos esperanza. Nosotros estamos defendiendo un derecho, un trabajo. El derecho de nuestros hijos, la alimentación, la educación. Nosotros somos ciudadanos. Eso tenían que ver nuestras autoridades”.

Mineros informales realizaron protesta frente a la sede del Congreso

Mineros exigen el término de las concepciones

Días atrás, Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, señaló a RPP que él y sus compañeros también solicitan que se eliminen las concesiones y se amplié el Reinfo, pues aseguran que generan enfrentamientos e informalidad.

Según denunció Becker, los dueños de las concesiones no solo les cobran por explotar las tierras, sino también les exigen -presuntamente- que les vendan los minerales extraídos. Si no aceptan este acuerdo, se negarían a firmar el documento del Reinfo. Además, denunciaron que los propietarios, después de dos o tres años, les suben la tarifa de ‘alquiler’ por el uso del terreno.

