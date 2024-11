Mineros informales de Ayacucho bloquean vía Interoceánica y se suman a exigencia de ampliación de Reinfo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Los manifestantes anunciaron que radicalizarán la medida si no se amplía el plazo del Reinfo.

Los mineros informales provenientes de diversos asentamientos mineros de la región Ayacucho se han sumado a la huelga general indefinida que acata ese sector y mantienen bloqueada la carretera Interoceánica a la altura del distrito de Puquio.

RPP pudo constatar que una gran cantidad de manifestantes ocupa alrededor de un kilómetro de la vía, muchos de ellos arrecostados sobre colchonetas y cartones, con lo que interrumpen el paso vehicular, sobre todo de camiones que abastecen de alimentos a los mercados de la zona.

Anuncian radicalización de la medida de fuerza

Con esta medida, los mineros informales de Ayacucho se sumaron a los bloqueos de la Panamerica Sur que se mantienen en Chala, región Arequipa, y Nazca, región Ica.

Ellos indicaron que, a las 8 am., dieron una tregua para el pase vehicular en la vía Interoceánica, pero anunciaron que ya no darán más treguas, como parte de la radicalizarán del bloqueo, si es que el Congreso no accede a ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el próximo 31 de diciembre.