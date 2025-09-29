Ministerio de Cultura exige sanciones por insultos racistas contra jugador de Alianza Lima en Cusco

La institución solicitó a la FPF aplicar "sanciones inmediatas" tras los insultos racistas que habrían ocurrido durante el partido entre Cienciano del Cusco y Alianza Lima, contra el futbolista Eryc Castillo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Cultura, mediante una comunicación oficial, instó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que inicie el proceso de sanción correspondiente por los insultos racistas dirigidos al futbolista Eryc Castillo durante el partido entre los equipos de Cienciano del Cusco y Alianza Lima disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la ciudad del Cusco, por el Torneo Clausura 2025.

Según indicaron en un comunicado, este caso se suma a otros recientemente ocurridos en el mismo recinto, como el de la semana pasada con la futbolista Sashenka Porras, quien habría sido víctima de comentarios racistas y actos de discriminación durante un partido disputado ante la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC Club de Fútbol Femenino.

El Ministerio de Cultura recordó que en la Ley N.° 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, así como el Reglamento Único de Justicia de la FPF, se señala que: el espectador que incurra en actos racistas debe ser sancionado con la prohibición de acceso a cualquier escenario deportivo hasta por un máximo de dos años.

Asimismo, en el marco de las acciones de prevención, el Ministerio de Cultura puso a disposición de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y del Club Cienciano del Cusco la posibilidad de brindarles capacitaciones para reforzar la política de tolerancia cero frente al racismo en el fútbol.

“Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas”, expresó Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul.

Añadió que el Ministerio de Cultura convocará próximamente a los clubes de fútbol del Cusco para de manera conjunta fortalecer el trabajo de la erradicación del racismo.

Proyectos de ley

El Ministerio de Cultura aprovechó esta oportunidad para recordar que se encuentra a la espera de que el Congreso de la República apruebe prontamente el proyecto de Ley N.° 6311/2023-PE que busca establecer la Ley de Promoción de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial. Agregó que también vienen elaborando un proyecto de mejora a la Ley N.° 30037, que busca prohibir el ingreso y compra de entradas de forma permanente a los aficionados que comentan actos racistas reiterados, como lo recomienda la FIFA.

DATO:

El Ministerio de Cultura precisó que tiene a disposición de la ciudadanía seis modalidades de atención a través del servicio “Alerta contra el Racismo”, creado para brindar orientación legal gratuita y recibir reportes de casos de racismo. Estas son:

Línea telefónica: 1817

WhatsApp: 976 079 336

Plataforma web Alerta contra el Racismo

