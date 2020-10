Ministerio de Educación alista evaluación electrónica a escolares para conocer sus niveles de aprendizaje

Martín Benavides, ministro de Educación. | Fuente: Foto: Minedu / Imagen de portada: Andina

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Martín Benavides, anunció que su sector ya cuenta con un piloto para realizar una evaluación electrónica a los escolares a fin de conocer sus niveles de aprendizaje en comunicación. En ese sentido, precisó que estos diagnósticos permitirán a los docentes trabajar de manera particular en reforzar y complementar los aprendizajes adquiridos este año en la modalidad a distancia.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro Benavides destacó que durante este periodo de emergencia sanitaria existen aprendizajes que se han logrado que antes no estaban en el currículo escolar, como temas de ciudadanía y autonomía; no obstante, reconoció que "lo más probable" es que no se hayan logrado aprendizajes en áreas más tradicionales, como comunicación y matemáticas.

Sobre las evaluaciones que alista el Minedu, señaló que estas reconocerán la existencia de diferentes niveles de aprendizaje debido a las distintas exposiciones de los alumnos a la estrategia 'Aprendo en Casa'. Tras esto, explicó, se tomarán medidas que se ajusten a las necesidades del estudiante a través de mecanismos como el de la recuperación.

"En el verano vamos a hacer una nivelación para estudiantes que van a recibir las tabletas. El otro año vamos a iniciar con un diagnóstico de parte de los profesores para saber qué competencias son las que necesitan ser más trabajadas, y dependiendo de ese resultado, algunos pasarán para una consolidación de marzo a junio, y si es que todavía no logran pasar, irán a un refuerzo especial", explicó.

"Como Minedu nos estamos comprometiendo a buscar ayudar a aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de aprender lo que debieron aprender por las circunstancias que hemos pasado todos. Esa es nuestra responsabilidad y compromiso y por eso hemos diseñado este mecanismo de evaluación, que no dice que todos pasan de año automáticamente, sino que hay competencias que van a ser cumplidas el año entrante", agregó.

