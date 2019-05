Trabajadora de la Municipalidad del Callao agredió verbalmente a un policía. | Fuente: RPP

La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior (Mininter) denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tisnado por el delito de desobediencia a la autoridad al haber agredido verbalmente a un policía, informó la institución.

La mujer, que se desempeña como funcionaria en la Municipalidad del Callao, insultó al agente de tránsito que la intervino, luego de que el vehículo en el que viajaba chocara. Con ofensas y a los gritos, se observa cómo intenta desacreditar al efectivo.

"Mire, usted no recomiende estupideces... No te bajo la voz, no estás hablando con cualquier persona. Tú no me puedes detener, tú estás loco. ¿Quién serás, desubicado? Pulgoso, asqueroso, ¿qué te creerás, dónde has estudiado? Policía coimero seguro es, es un sinvergüenza", vociferaba la mujer en plena Plaza San Martín, en el centro de Lima.

Pese a que se acercó otro agente a tratar de calmarla, ella continuó insultando: "Yo también soy autoridad. Mantén tu distancia. Hombre y malcriado. ¿A quién le habrás ganado tú, qué cosa has estudiado, qué has hecho? No me vuelvas a faltar el respeto, asqueroso policía de quinta. No eres policía, eres un chinchoso, un baboso".

Solo entonces Patricia Estrella Tisnado acaba con sus agresiones, se da la vuelta y se va. En todo momento, el policía se mantuvo inmutable y no respondió a los improperios; al final de la grabación le indica a la mujer y su acompañante que lo acompañen a la comisaría.