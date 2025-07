Ministro del Interior a favor de promulgar ley de amnistía para militares y policías

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se mostró a favor de que el Congreso haya aprobado la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

En el programa Prueba de Fuego, el titular del Ministerio del Interior evitó mencionar si es que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero dijo que, a título personal, respalda la normativa que otorga la amnistía.

“Si me pide una opinión particular como integrante de la Policía, yo no daría ningún tipo de opinión en contrario de la norma. Yo estaría de acuerdo. A favor de la promulgación”, declaró.

“Uno que ha tenido 35 años en la institución ya ha podido ver tantas persecuciones. Así es, voy a redondear solamente en una frase: ‘Cuando hay problemas se acuerdan de Dios y de la Policía. Cuando pasa el problema, se olvidan de Dios, acusan y juzgan al policía’. Eso es lo que pasa”, añadió.

Malaver Odias señaló que, en determinadas circunstancias, los agentes policiales dudan en utilizar el arma reglamentaria por temor a que, en el futuro, sean “perseguidos” judicialmente o incluso acusados de “lesa humanidad”.

“[El policía] no sabe si va a utilizar su armamento de reglamento, no sabe si mañana, más tarde, va a ser perseguido, va a ser acusado e inclusive de lesa humanidad, de atentados de delitos de lesa humanidad”, indicó.

Ministro del Interior contradice a comandante de la PNP sobre joven muerto en protestas mineras en Chala

En otro momento, el ministro Carlos Malaver contradijo las declaraciones del comandante general de la Policía Víctor Zanabria, quien hace unos días confirmó que un agente – cuyo nombre no reveló – fue el autor del disparo que acabó con la vida de Alexander Checa Montalvo (27) durante un enfrentamiento entre mineros informales y agentes de la PNP en Chala, provincia de Caravelí (Arequipa).

Según Zanabria, el fallecido no se encontraba en la vía pública, sino en un cerro desde donde, aparentemente, se lanzaban ataques contra las fuerzas policiales.

Al respecto, Malaver evitó decir que se trató de un policía, señaló que “las hipótesis son varias” e indicó que la PNP se allana a la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público.

Sin embargo, el equipo de producción reprodujo en vivo las declaraciones del comandante general de la PNP confirmando la participación de un efectivo, a lo que Malaver respondió que “todavía no hay un responsable” y que Zanabria dio “algunos datos mayores” porque ha estado en el “teatro de operaciones”.

“El titular de la investigación, que es el Ministerio Público, ha viajado un equipo especial para poder hacer el esclarecimiento, revisando no solamente las imágenes, sino también la forma y circunstancia de los hechos y también todas las armas tanto los medios no letales y letales que pudiera haber utilizado el personal”, finiquitó.