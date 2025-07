Delia Espinoza dice que Mininter no ha respondido solicitudes de reunión para coordinar acciones contra el crimen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la nación Delia Espinoza indicó este viernes que ha solicitado más de cinco reuniones con el ministro del Interior para coordinar temas relacionados a combatir la inseguridad ciudadana, pero que no ha recibido respuesta.

"Eso es lo que nos preocupa, especialmente la inseguridad ciudadana. Actualmente, ya tengo, por lo menos 5, ya me voy al sexto oficio que le he remitido al señor ministro del Interior para conversar sobre los planes operativos, sobre la inteligencia operativa que debe desplegar la PNP. No se nos ha respondido de manera apropiada o de manera oportuna para reunirnos", indicó al medio virtual Inty Noticias.

"Nosotros los fiscales tenemos la experiencia y podemos compartir una serie de sugerencias, recomendaciones o propuestas a la PNP para poder trabajar temas de inteligencia. Si nosotros no trabajamos en inteligencia para llegar a los cabecillas que organizan, planifican esas extorsiones y esos asesinatos, las muertes se van a seguir dando. La PNP está deteniendo a mucha gente, es verdad, pero no se está desarticulando a las bandas con sus cabecillas. Se dice ‘se desarticula’, algunas bandas sí, pero hay muchas porque se ha extendido de manera terrible a nivel nacional", agregó.

En ese sentido, la titular del Ministerio Público resaltó que se debe apuntar a la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato "con inteligencia operativa, con infiltrados de la Policía". Sin embargo, señaló que la PNP no está escuchando a la Fiscalía.

"Tiene que haber infiltración, tiene que buscarse informantes, tiene que haber agentes encubiertos. Eso lo vengo diciendo hace meses, pero no se nos está escuchando para que, con la Policía, podamos establecer un plan a nivel nacional con regiones y se pueda desarrollar una serie de estrategias de acuerdo a la realidad de cada departamento del país, de acuerdo a la incidencia delictiva", aseveró.

"Debemos trabajar las autoridades de manera conjunta, el Ministerio Público está dispuesto a eso, pero no se nos está escuchando. Hace unas semanas debió llevarse a cabo una reunión de la Comisión de Reforma de Justicia del Estado. Me invitaron y después me ‘desinvitaron’ y se ha cancelado esa reunión que es tan importantes y podemos hablar de la inseguridad ciudadana [...] Nosotros necesitamos trabajar con la Policía para hacer retroceder la criminalidad, pero lamentablemente no se nos está escuchando y nosotros estamos sumamente preocupados", añadió.

Sobre Reinfo: "Por esa extensión de 10 años se ha generado todo este problema con los mineros"

Por otro lado, Espinoza Valenzuela consideró que las reiteradas extensiones del plazo de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han generado la actual crisis que se vive por las protestas llevadas a cabo por mineros artesanales e informales.

"Por esa extensión de 10 años [del Reinfo] se ha generado todo este problema con los mineros que están viniendo a la capital, porque no se les ha dado alternativas de desarrollo económico", indicó.

"En sus lugares solamente existe la minería, cuando el Estado debería presentarse ahí con alternativas para otras actividades turísticas, agropecuarias, ganaderas, etc., de acuerdo a la realidad de cada zona, de cada departamento. Pero si no se les da alternativas de otras formas de ganarse la vida, la gente no tiene la culpa, tiene que comer, tiene que buscar cómo ganarse el pan de cada día", aseveró.

Finalmente, la fiscal de la nación resaltó la aprobación de la ley que crea el Sistema Nacional de Flagrancia, pero indicó que aún no se ha destinado presupuesto para su implementación.

"Ya se aprobó la ley del Sistema Nacional de Flagrancia, lo cual está muy bien. Se aprobó la ley, pero todavía no se nos da el presupuesto que se ofreció con la aprobación de esta ley. Pero igual nos la estamos ingeniando para poder enviar a los fiscales a algunos módulos de flagrancia que ya se han instalado a nivel nacional", sostuvo.

"Ahora, la flagrancia no es para delitos de sicariato, extorsión, secuestro, porque esos delitos, en su mayoría, no se dan en flagrancia […] Esos delitos se cometen clandestinamente […] Esos delitos tienen que ser a través de seguimientos, de inteligencia. Los de flagrancia, la gran mayoría o más de la tercera parte son de conductores ebrios, otro grupo son de hurtos menores, otros son de violencia contra la mujer, de agresiones y así. Son delitos de menor gravedad. En cambio, los delitos que en este momento nos están agobiando a nivel nacional, esos necesitan sí o sí operativos, inteligencia […] y, por lo tanto, nosotros vamos a continuar", puntualizó.