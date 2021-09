Minsa dictó medidas en la lucha contra la pandemia. | Fuente: Foto: AFP | Fotógrafo: GATO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aclaró el requisito que se exigirá a los ciudadanos que quieran ingresar al Perú a partir de este lunes 20 de setiembre, según estableció el Gobierno a través de un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida publica en la víspera indicaba que toda persona que llegue al país desde el extranjero debía presentar el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, además de una prueba molecular negativa.

"En el caso de la vacunación se aplica para los países que tienen más de un 70% de la población vacunada", explicó el ministro ante una consulta de RPP Noticias.

"En los países donde no se ha dispuesto la vacunación para menores de 12 años, por supuesto no es una restricción para nuestro país; en realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada, pero los que no tienen obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular", agregó.

" En el caso de los países que tienen índices de vacunación superiores al 70% se pide también las dosis dosis a los ciudadanos. Si no se están vacunando niños por supuesto que no se les pide. Esto no es un condicionante para que se pueda ingresar al país para todas las personas, esto está especificado para algunas países. Lo que sí se les pide a todos es la prueba molecular", continuó.

Según el decreto supremo publicado el viernes pasado, la medida, que busca evitar la propagación del coronavirus y consolidar la actual tendencia a la baja de la curva de contagios en el Perú, comprende a peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes, cuyo destino final sea el territorio nacional, independientemente de su país de procedencia.

Además de continuar con el requisito de presentar con una prueba molecular negativa de resultado no mayor a 72 horas antes del embarque, los viajeros tendrán que estar inmunizados contra el coronavirus con la pauta completa de vacunación "según las exigencias del país donde se vacunaron".

"Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar al territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio", añade la norma, a través de la cual el Ejecutivo prorroga el estado de emergencia nacional.

Sin embargo, el ministro de Salud precisó que este requisito aplicará solamente para ciudadanos de países donde el proceso de vacunación contra la COVID-19 tiene un avance mayor del 70%, mientras que en el caso de los menores que no son parte de la población objetivo de vacunación, aclaró que no se les restringirá la entrada al país.











EL SECTOR TURISMO RESPONDE

La exigencia de la cartilla de vacunación desató críticas por parte de las principales asociaciones, gremios y empresas integrantes de la cadena de turismo y comercio exterior, quienes a través de un comunicado hicieron un llamado "urgente" a las autoridades peruanas a una "inmediata reconsideración de esta disposición".

Consideran que esta "puede resultar discriminatoria y que constituye un inmenso retroceso respecto a poder combatir la crisis que enfrenta el país".

"Este doble requisito impactará directa y negativamente en la necesaria reactivación de la economía y la generación de empleo que el Gobierno ha tratado de impulsar en los últimos meses", señalaron en la nota.

Agregaron que esta medida representará "un golpe más duro aún para las personas y las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que dependen del turismo y comercio exterior, las cuales ya han perdido más de 60,000 millones de soles desde el inicio de la pandemia".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: