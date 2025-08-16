Últimas Noticias
Los casos de dengue a nivel nacional bajan un 87 % respecto a 2024

El Ministerio de Salud indicó que los principales criaderos de zancudos son las llantas, baldes, botellas, bebederos de mascotas, latas, chapas e incluso cáscaras de huevo o coco.
El Ministerio de Salud indicó que los principales criaderos de zancudos son las llantas, baldes, botellas, bebederos de mascotas, latas, chapas e incluso cáscaras de huevo o coco. | Fuente: Diresa Apurímac
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este cambio en los registros de dengue hasta la semana epidemiológica 32 del año fueron reportados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú).

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de dengue a nivel nacional se redujeron, desde el inicio del año hasta el pasado 9 de agosto (semana epidemiológica 32), en un 87 % en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se notificaron 257 994 episodios de la enfermedad.

Con un total de 34 677 casos de dengue a nivel nacional, la cartera señaló, en un comunicado, que este dato es el resultado de las acciones de prevención y control emprendidas desde el año pasado, tanto por el Ejecutivo como por los gobiernos regionales y locales.

"Estas labores se desarrollan en el marco del Plan de Prevención y Control del Dengue para el año 2025, el mismo que impulsa el ministro de Salud, César Vásquez, y que cuenta con un presupuesto de S/126 441 476.00 para contratación de personal, insumos, materiales, entre otros, con el objetivo principal de reducir la incidencia y letalidad del dengue en el Perú", indicó.

Con el objetivo de reducir la incidencia del dengue en el país, las acciones tomadas por el Gobierno y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) consistieron en “controlar el incremento de la densidad del transmisor del dengue, el mosquito aedes aegypti”, así como fortalecer las capacidades de los profesionales de salud para mejorar y preservar la atención de los pacientes afectados por la enfermedad, de acuerdo con la normativa del Minsa.

Según el CDC-Perú, las regiones que concentran el mayor número de casos de dengue hasta la semana epidemiológica 31 son: San Martín (10 049), Loreto (6281), Cajamarca (6046), Lima (1692), Amazonas (1671), Piura (1568) y Lambayeque (1549).

El Ministerio de Salud sostuvo que la sintomatología del dengue puede reflejarse en fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos, sarpullido y/o dolor muscular y de articulaciones. 

"No obstante, hay signos de mayor alarma como dolor abdominal intenso y sostenido, vómito persistente, sangrado de mucosas, nariz y encías, somnolencia, irritabilidad y decaimiento. Frente a ello, el Minsa insta a no automedicarse, tomar abundante líquido y acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano", añadió.

Casos de dengue Minsa Ministerio de Salud

