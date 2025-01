Minsa recomienda dejar de consumir comida procesada para evitar enfermedades cardiovasculares

Nutricionista señaló que estos productos contienen altos niveles de azúcar y grasa trans que afectan la salud.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La especialista en nutrición del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Roxana Román, recomendó a las personas cambiar la comida procesada por alimentos saludables y naturales con el fin de evitar enfermedades cardiovasculares que compliquen su salud.



“Si la persona tiene sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo y deben bajar de peso para no afectar su sistema cardiovascular. Dentro de los otros cuidados está el reducir el consumo de sal, lo cual no significa que no la consuma. Además, se debe conocer que los alimentos procesados contienen más sal, pues la industria alimentaria utiliza aditivos, conservantes como fosfato disódico, hidróxido sódico glutamato de sodio, etc. y todo eso los encontramos en los snacks, embutidos, sopas instantáneas, conservas, comidas congeladas. Entonces, la población debe restringir estos productos procesados”, dijo.



El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en un comunicado que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. "Según las estimaciones, se cobran cada año 17.9 millones de vidas. Estas enfermedades agrupan una serie de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, como la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica", explicó.



La cartera detalló que los factores de riesgo conductuales más importantes de las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son la alimentación poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de bebidas alcohólicas. "Además, los efectos de los factores de riesgo conductuales pueden manifestarse en forma de hipertensión, hiperglucemia e hiperlipidemia, además de sobrepeso y obesidad", refirió.



En ese sentido, la especialista Roxana Román consideró necesario que las personas reemplacen las grasas malas, como las trans, que encontramos en alimentos que probablemente duran más, pero tiene grandes cantidades de conservantes. Tal es el caso de la margarina, las galletas dulces de diversos sabores y colores, con alto contenido de azúcar y grasa trans, que, si bien es agradable al paladar, pero no sabemos que esta grasa ingresa a nuestro organismo y obstruyen nuestras arterias, y a futuro generan diversas enfermedades arteriosclerosis.



“Lo ideal es dejar estas grasas malas y optar por las grasas buenas como el aceite de oliva extra virgen, palta, aceitunas, nueces, pecanas, además de aumentar el consumo de fibras solubles que están en la avena, frutas, menestras, linaza o chía”, indicó.



Añadió que la fibra soluble es importante porque permite atrapar el colesterol y glucosa para evitar estas enfermedades cardiovasculares, por ello la importancia de consumir pescado que es rico en omega 3 e incorporar frutas y verduras.

Carbohidratos y azúcar

En relación con los carbohidratos, explicó que existen dos tipos: a) los complejos, que se absorben lentamente y no elevan la glucosa y se encuentran en los tubérculos, cereales integrales, menestras, quinua o trigo, además de aportar fibra, y b) el carbohidrato simple, que es todo lo que contiene azúcar como gaseosas, dulces, etc., y al consumirlos, el exceso de la glucosa es guardado en forma de grasas por el hígado y va directamente a la sangre, lo cual eleva los triglicéridos y genera el hígado graso.

“Es decir, mientras seguimos consumiendo estos productos, el páncreas sigue trabajando, llegando un momento en que ya no genera poca insulina y desarrolla la diabetes mellitus que también está relacionada con las enfermedades cardiovasculares”, detalló tras comentar que se debe reducir su consumo de azúcar.