César Vásquez señala a la prensa por aumento de delitos: "Si nos dedicamos a comunicar que la cosa nos está ganando, el delincuente avanza"

El ministro de Salud, César Vásquez, en declaraciones brindadas ayer, viernes, señaló a la prensa por el incremento de delitos en nuestro país.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que, en cuanto a criminalidad, "las cifras son duras". No obstante, consideró que el incremento de esos números "tiene mucho que ver" con la forma en la que se informa diariamente de los hechos delictivos.

"Sí, son datos duros. Lamentablemente, los niveles de violencia van creciendo día a día en el mundo, no solamente en el Perú, y es producto de una serie de factores que vienen desde la educación en casa, en familia, de los problemas de salud mental, de la violencia misma en la que los niños ahora se crían, se desarrollan, pero esperemos que con las medidas que se vienen tomando de parte del Gobierno y de muchos aliados, incluso la empresa privada, estas cosas vayan disminuyendo”, indicó.

"Efectivamente, las cifras son duras. Cómo se ve hacia afuera, cómo la gente percibe eso tiene también mucho que ver con cómo se comunica, pues obviamente si es que nosotros informamos diariamente de un caso de muerte y la gente se queda con la percepción de que esto es imparable. Pero también podemos ayudar, creo, si informamos las cosas buenas que se vienen haciendo diariamente", enfatizó.

Vásquez Sánchez agregó: "Si nosotros nos dedicamos a comunicar que la cosa nos está ganando, el delincuente avanza".

"Si nosotros comunicamos, más bien, que todos los días se capturan bandas y que vamos tras esas bandas, yo creo que los delincuentes se van a frenar un poco. Ayudemos con una comunicación más positiva, más constructiva", sostuvo.

Sobre el titular del Mininter: "Yo veo que es un ministro que trabaja"

En esa línea, César Vásquez resaltó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y rechazó una eventual moción de censura en su contra por parte del Congreso. Además, dijo que si se "obstaculiza" al titular del Mininter "la delincuencia avanza más".

"Diariamente, nos comunicamos [con Santiváñez] y yo veo las informaciones que él nos reporta. Todos los días se captura bandas. Hoy se captura una banda, mañana aparecen tres; hoy se capturan delincuentes y, lamentablemente, mañana o pasado a veces la Fiscalía los suelta", refirió.

"Si vamos a cambiar ministros cada dos o tres meses o por algunas cifras, no vamos a avanzar. Creo que hay que dejar que el trabajo de los ministros tenga sostenibilidad. El Congreso está en todo su derecho de poder interpelarlo. De hecho, ya lo interpelaron más de una vez y él ha ido y con pruebas ha demostrado que está trabajando. Yo veo que es un ministro que trabaja, que está chocando con varias mafias a la interna de la institución y hacia afuera con los delincuentes. Ayudemos con esta tarea, porque si nosotros, más bien, lo obstaculizamos, la delincuencia avanza más", añadió.

Como se sabe, en los últimos días, los titulares del Minsa y del Mininter sostuvieron una polémica respecto a las cifras de homicidios reportadas en el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entidad dependiente del sector Salud. Al respecto, Vásquez sostuvo que tendrá reuniones de "coordinación" con Santiváñez sobre ese tema, aunque remarco que las cifras "son exactas".

Vale señalar que el Sinadef ha reportado que, desde el 1 al 15 de enero de este año, hay un registro de 75 homicidios en el país, siendo Lima y Callao las jurisdicciones con mayor incidencia.

"Jamás he notado que la presidenta haya dejado de ejercer sus funciones"

Por otro lado, el ministro de Salud se refirió a la investigación preliminar que se sigue en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de abandono del cargo a raíz de una intervención quirúrgica a la que se sometió en junio de 2023.

Como se sabe, el pasado jueves, la fiscal de la Nación otorgó un plazo de 24 horas para que la jefa de Estado entregue las 91 normas que "suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023, y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica".

Sobre ello, Vásquez dijo que, como médico, cree "firmemente que la privacidad del paciente es un derecho que nosotros tenemos que respetar sustancialmente".

"Yo, como médico, creo firmemente que la cirugía de la presidenta ha sido una cirugía funcional, de necesidad médica. Los que creen lo contrario están en su derecho de creerlo, pero yo creo que no es una razón para que estemos hostilizando y perturbando el trabajo de la primera autoridad del país. Si estuviéramos hablando de coimas, de corrupción que se acostumbraba ver en otros gobiernos, creo que sería justificado que marquemos la agenda sobre eso. Por el amor de Dios, tener tantos meses hablando de un rema de cirugía estética cuando en el Perú hay muchas cosas por hacer, creo que debemos centrar más nuestro interés en las cosas que realmente importan al país", manifestó.

Además, enfatizó que la jefa de Estado nunca dejó de ejercer las funciones de su investidura tras ser sometida a la operación.

"Yo ya he declarado en la Fiscalía y lo he dicho siempre: yo nunca he notado una ausencia de poder, jamás he notado que la presidenta haya dejado de ejercer sus funciones. Muy por el contrario, siempre estamos evaluados de cerca, telefónicamente, personalmente nos cita permanentemente para mostrar nuestros indicadores. Entonces, no ha habido una situación que ponga en riesgo la conducción del país", indicó.

"Y sobre el trabajo de la Fiscalía, con todo respeto a la institución y a la independencia de poderes, yo creo que muchos fiscales han dado muestras de politización, de mediatización, de búsqueda de noticias más que de búsqueda de la verdad. Yo creo que, en ese sentido, debemos ser más serios porque estamos hablando de la primera autoridad del país, que necesita la mayor tranquilidad y el mayor apoyo para que se desempeñe como tal y no estar distrayéndola en este tipo de cosas", añadió.

Finalmente, Vásquez remarcó sus críticas al Ministerio Público y resaltó que "la Fiscalía tiene todo el derecho de pedir lo que quiera", pero que "son los jueces los que finalmente definen".

"Creo que hay muchos ejemplos donde los jueces le han enmendado la plana a la Fiscalía. Hay que ser sinceros: el nivel de eficiencia de la Fiscalía, ¿cuántos pedidos de la Fiscalía han terminado siendo sentencias?, muy pocos", puntualizó.