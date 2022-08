De acuerdo con el reporte de la Sala Situacional del Minsa en el último día también se reportaron 11 altas hospitalarias. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó el domingo que, a la fecha, se han registrado 3 909 870 casos confirmados de la COVID-19 y 214 303 fallecidos a nivel nacional. En las últimas 24 horas se registraron 5 818 infectados y 17 fallecidos.

Durante el 30 de julio se registraron los resultados de 33 218 personas muestreadas, de los cuales 5818 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

Además, se registraron parcialmente los resultados de 8920 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

11 recuperados en un día

En su último reporte, el Minsa indica que a la fecha se tienen 1 331 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 217 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.



Asimismo, del total de casos confirmados, 3 805 556 personas vencieron a la COVID-19 tras cumplir su período de aislamiento domiciliario o tras ser dados de alta de un establecimiento de salud. Además, se reportó que en las últimas 24 horas se realizaron 11 altas hospitalarias.



A fin de evitar la propagación de la COVID-19, el Gobierno continúa recomendando distanciamiento físico de al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla en lugares cerrados y lavarse las manos de manera frecuente, estar informado sobre el nuevo coronavirus y las medidas que se toman para enfrentarlo.

