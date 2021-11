Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. | Fuente: RPP

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, defendió la disposición del Gobierno para exigir que los mayores de edad presenten su carné de vacunación al ingresar a espacios cerrados, frente a los cuestionamientos de ciertos sectores.

"Desde el punto de vista normativo puede haber algunos cuestionamientos; sin embargo, el derecho de las personas a la salud y a la vida prima sobre esos cuestionamientos que se viene haciendo", dijo al respecto en 'Nada Está Dicho' por RPP.

Señaló que con esta resolución se buscó proteger los derechos básicos de los ciudadanos y está enmarcada en normas legales como la Ley general de la salud, que "habla de la necesidad pública de algunas medidas sanitarias".

"Si bien una persona tiene todo el derecho de no vacunarse si no lo desea, no tiene el derecho de contagiar a otras personas cuando obtiene el virus, y además expone su propia vida porque puede ir rápidamente a desarrollar un caso severo", enfatizó el funcionario.

Asimismo, el representante del Ministerio de Salud indicó que se busca evitar una tercera ola en el país, pues en otras partes del mundo ya se ha visto que los rebrotes se dan principalmente entre las personas no vacunadas.

"Se trata de prevenir esta tercera ola porque en el mundo ya se ha demostrado que esa es la ola de los no vacunados. Hay mucha publicación científica donde se ha visto que el 80 o 90% de personas hospitalizadas son los no vacunados, sobre eso no hay mayor discusión científica", apuntó.

Pronunciamiento en contra

Más temprano, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) envió un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, debido a que -según indicó el legislador- este decreto estaría incurriendo en una supuesta inconstitucionalidad.

"He oficiado a la premier, advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo el DS 168-2021-PCM, que obliga a los jóvenes a partir de 18 años a tener dos dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de las empresas", tuiteó el parlamentario.

🚨#URGENTE | He oficiado a la premier, advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo el DS 168-2021-PCM, que obliga a los jóvenes a partir de 18 años a tener 2 dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de las empresas. pic.twitter.com/44AJCWM85F — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) November 15, 2021





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | ¿Podría la tercera ola ser de "los NO vacunados"?