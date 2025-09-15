Últimas Noticias
Moquegua: capturan a presuntos responsables del secuestro y homicidio de empresario moqueguano en Tingo María

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los delincuentes exigieron a la familia un rescate de tres millones de soles; sin embargo, al no concretarse el pago, asesinaron con extrema violencia al empresario.

Agentes policiales capturaron a los presuntos responsables del secuestro y homicidio del empresario moqueguano César Augusto Ortíz Alponte, dedicado al negocio del cacao, quien había desaparecido el pasado 2 de septiembre tras salir del Hotel Internacional de Tingo María, así lo informó la Policía Nacional.

Entre los detenidos figura Carlos Daniel Espinoza Domínguez, señalado como presunto cabecilla y con presuntos vínculos con la red criminal 'Los Pulpos Nueva Generación'. También fueron arrestadas Enma López Muñoz, Thalía Ramos Romayna y Juan Roger Deza Espinoza, todos vinculados al hotel donde se hospedó la víctima.

Recordemos que días después de su secuestro, sus restos fueron hallados calcinados en un descampado de la localidad de Santa Rosa, en Aguaytía, región Ucayali. Según la investigación, detrás del crimen operaba la organización criminal denominada 'Los hoteleros de la muerte', integrada por recepcionistas de un hospedaje local que habrían brindado información clave a la banda.

Los delincuentes exigieron a la familia un rescate de tres millones de soles; sin embargo, al no concretarse el pago, asesinaron con extrema violencia al empresario. Ortiz había llegado a Tingo María el 30 de agosto con la intención de adquirir terrenos para el cultivo de cacao y plátano.

