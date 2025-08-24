Balean bus de la línea Machu Picchu en Chorrillos y hieren a pasajero: es el segundo ataque a la empresa en menos de 3 meses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fue atacado a balazos la noche de ayer, sábado, cuando circulaba con pasajeros en la avenida Los Horizontes, en el distrito limeño de Chorrillos.

En el atentado resultó herido de bala el pasajero identificado como Agustín Ramírez Leiva, quien fue ingresado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, donde, hasta el momento, se encuentra estable.

Según testigos, ante la ráfaga de disparos, los pasajeros tuvieron que tirarse al suelo del bus y refugiarse debajo de los asientos.

El caso viene siendo investigado por agentes de la comisaría de Villa Chorrillos, quienes atribuyen el ataque a la acción de extorsionadores que, recientemente, ya han atacado a la misma empresa que cubre la ruta Chorrillos-Carabayllo.

Cabe resaltar que el atentado ocurre dos días después del paro convocado por un sector de transportistas, que fue precisamente para exigir medidas más efectivas ante la ola criminal que viene afectando al rubro del transporte público tanto en Lima como en la provincia constitucional del Callao.

Segundo ataque en menos de tres meses

La empresa de transportes Machu Picchu parece estar en la mira de este tipo de atentados. El pasado 9 de junio, en el cruce de las avenidas Alameda Sur y Alameda San Marcos, muy cerca del lugar donde se perpetró el ataque de anoche, otra unidad de la misma línea fue acribillada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de un negocio de la zona registraron a un sujeto a bordo de una motocicleta que interceptó al bus y abrió fuego, pese a que portaba un chaleco retrorreflector identificado con la placa del vehículo menor.

En esa ocasión, el ataque no afectó a ninguno de los pasajeros de la unidad y las balas no llegaron a alcanzar al conductor, aunque sufrió cortes por el vidrio que estalló al recibir los disparos.

El chofer fue identificado como Elver Urquiza Minchán, que fue atendido por el personal paramédico de la Municipalidad de Chorrillos y trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro UIloa en el distrito de Miraflores.

Personal de la Comisaría de Villa ya investiga la relación entre ambos atentados producidos casi en el mismo lugar y en la misma modalidad.