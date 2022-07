Sismo en Moquegua obligó a pobladores a dormir en la plaza. | Fuente: RPP

Tras el sismo de 5.4 en la región Moquegua, RPP Noticias llegó hasta el distrito La Capilla, donde los pobladores han tenido que dormir en la plaza debido al temor de las réplicas, registradas durante la madrugada.

Una de las afectadas ha sido la señora Verónica, que junto a su madre, una adulta mayor, han pasado la noche en la plaza de La Capilla, junto a varios vecinos.

"Yo estaba en mi casa, en la cocina para preparar la cena, y sentimos el movimiento y salimos corriendo. Salimos a la carretera, solo se veía polvo y tierra. Nos hemos asustado mucho. La mayoría de casas son de adobe aquí. Hemos sacado a mi mamá y a mi hijita. Salimos todos y nos dijeron que vayamos a la plaza", relató Verónica.

"Nos daba miedo regresar a nuestras casas y todos dijimos para dormir en la plaza, porque nos daba miedo regresar a casa. Nos han dado colchonetas y hemos dormido allí. Luego hemos entrado al comedor popular y hemos dormido algunas personas. Otros se han acomodado en casa de otros vecinos", comentó.

Por su parte, la madre de Verónica señaló que hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades. "Estamos muy asustados, nerviosos por estos sismos. Pedimos que nos apoyen con algo. Estoy temblando de frío. Deseamos que nos apoyen", expresó.

Cabe anotar que debido al sismo y las réplicas la vía que une el distrito de Puquina con La Capilla está bloqueada, ya que se han registrado varios deslizamiento de rocas y tierra. Por ello, agricultores han tenido que paralizar sus actividades.

Otra afectada es la señora Jenny Álvarez, quien contó en RPP Noticias, que una pared de su vivienda ha colapsado provocando destrozos en su hogar.

"Mi hijo estaba con fiebre y estaba frotándolo cuando fue un movimiento muy fuerte. Las réplicas han sido seguidas y seguidas, no teníamos a donde ir", relató.

COEN sigue esperando información

Rolando Capucho Cárdenas, coordinador del COEN, señaló que, luego de 12 horas de ocurrido el primer sismo, sigue esperando confirmar la información y sostuvo que el primer responsable en brindar ayuda es el alcalde del distrito La Capilla.

"Para este tipo de atención a las emergencias, manejamos los cinco niveles de emergencia. El primer nivel de responsabilidad directo es del alcalde distrital, ellos tienen los medios para poder atender a su distrito. Si sobrepasara sus capacidades, tiene inmediatamente el nivel provincial y como tercer nivel está el gobierno regional, quienes son los que atienden directamente las emergencias", argumentó en RPP Noticias.

Asimismo, señaló que tiene reportado un total de seis heridos, pero el Ministerio de Salud no lo ha reportado, por lo tanto, es una información que aún no puede confirmar.

"No tenemos ningún fallecido. Heridos tenemos, pero aún no han sido validadas. No tengo registrado el número de viviendas dañadas", acotó.