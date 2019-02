Mirave, en Tacna, una de las zonas afectadas por las lluvias | Fuente: Andina / Prefectura Tacna

La única manera inteligente de reaccionar ante las desgracias es movilizar todos los recursos de manera coordinada y sacar lecciones para evitar que las dificultades se repitan. Parece fácil, pero la experiencia enseña que con frecuencia las autoridades y las propuestas se multiplican sin que los resultados estén a la altura de las promesas.

El ejemplo más emblemático es lo poco que hemos avanzado en la llamada Reconstrucción con Cambios, hasta tal punto que ahora tememos que vuelva a llover con intensidad en las regiones del Norte y que las inundaciones castiguen nuevamente a familias que no han logrado recuperarse de lo padecido hace dos años.

El gobierno ha tenido la buena idea de encargar cada una de las regiones afectadas a un ministro, bajo cuya autoridad se deberán ejecutar las tareas de suministro de bienes y reparación de los daños inmediatos. Veremos si los ministros logran coordinar su acción con los gobernadores regionales, los alcaldes, las unidades militares y los equipos de Defensa Civil.

Hay muchos ejemplos de gobiernos que han salido fortalecidos por el buen manejo de una crisis, pero también de lo contrario: gobiernos que han mostrado su incompetencia y su falta de liderazgo cuando más se necesitaba visión y determinación. El presidente ha afirmado que estamos pagando las consecuencias de más de cuarenta años sin “planificación urbana”, lo que según él, ha sido comprendido por los alcaldes que están en funciones desde principios de año.

Movias políticas

Mientras tanto, continúa la cuenta regresiva para la firma del Acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y el inicio de la serie de confesiones de sus principales ejecutivos. El objetivo es conocer la identidad, las modalidades y los montos de las prácticas corruptas en licitaciones con el Estado. De ahí la importancia de la reforma judicial, y en particular la implementación de la Junta Nacional de Justicia.

Sin embargo, tenemos que lamentar que las divisiones políticas sigan sesgando el voto de los congresistas en el momento de pronunciarse sobre la investigación a funcionarios provistos de inmunidad. Con el voto de los fujimoristas, la Comisión Permanente rechazó dos de las denuncias formuladas contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y otros magistrados, y dio curso a la denuncia contra el también ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, así como a investigaciones sobre el ex primer ministro Pedro Cateriano.

Ni siquiera la reunión del presidente Vizcarra con la bancada oficialista de PPK se ha visto libre de criticas y murmuraciones. ¡Qué difícil nos resulta creer que hay entre nosotros personas que se dedican a la política por amor desinteresado al país y por vocación auténtica al servicio público!

"Quiere que tú y yo seamos enemigos"

Aunque a juzgar por las reflexiones de un célebre analista estadounidense, el clima actual de desconfianza y polarización es un fenómeno universal. Presentando en España la traducción de su último libro, Ama a tus enemigos, Arthur Brooks afirma que en el futuro se percibirá el clima mental de nuestra época como un subproducto de la crisis financiera del 2008. Ella puso en evidencia graves disfuncionamientos del sistema financiero y obligó a gobiernos a intervenir en el mercado para evitar la quiebra de los principales bancos.

Esa interpretación es tanto más relevante, que Arthur Brooks es una de las principales figuras del pensamiento conservador en Estados Unidos y preside el reputado centro de análisis, American Entreprise Institut: “Actualmente -dice Brooks a El País- 80% de la gente ve que sube la tasa de crecimiento, que la bolsa va bien, pero que no le han subido el sueldo y que sus hijos ganan salarios muy bajos. Por eso respaldan partidos populistas, practican una cultura del desprecio y quieren que tú y yo seamos enemigos”.

Las cosas como son