El tipo de cambio en la norma para tramitar el brevete permite reducir costos, tiempos de atención y entrega en beneficio de los usuarios de los sistemas de transporte del país. | Fuente: MTC





Si una licencia de conducir venció y se necesita revalidarla o obtener un brevete por primera vez, uno puede realizar sus exámenes en cualquier región del país de manera indistinta al domicilio que figura en el documento nacional de identidad El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso el Decreto Supremo N° 012-2022-MTC, que elimina la restricción respecto a la dirección del domicilio. Es decir, se pueden dar los exámenes médicos, de conocimientos y de conducción en cualquier región sin importar el lugar que tienes registrado como residencia en tu documento de identidad.Una vez que aprobado las evaluaciones respectivas se puede solicitar la emisión delfísico en la sede de cualquier gobierno regional o en elPor ejemplo, los conductores que laboran en transporte de carga y personas y viajan por el país, al momento de estar próximo el vencimiento de su licencia, pueden ir completando las pruebas a lo largo de su ruta de trabajo.

Si viajan de Tumbes a Tacna, pueden realizar su examen médico en Piura, luego efectuar la prueba de conocimientos en La Libertad y, por último, recoger la licencia en cualquier parte del país, como Lima, Arequipa o Tacna.

También se puede optar por la licencia electrónica que es un procedimiento más fácil y rápido, pues el trámite se realiza totalmente online desde una laptop o celular con conexión a Internet.



El tipo de cambio en la norma para tramitar el brevete, realizado en diálogo con los transportistas, permite reducir costos, tiempos de atención y entrega en beneficio de los usuarios de los sistemas de transporte del país.

