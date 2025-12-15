MTC y Aeropuertos del Perú firman acta para la modernización del Aeropuerto de Chiclayo

La ampliación del aeropuerto multiplica más de veinte veces su capacidad operativa y permitirá atender hasta 2,2 millones de pasajeros al año.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el concesionario Aeropuertos del Perú S.A. (ADP) suscribieron el acta de acuerdo para el proceso de modernización del Aeropuerto Internacional de Chiclayo.

Con la presencia de la directora general de Programas y Proyectos de Transportes, Gabriela Lara, y el gerente general de ADP, Evans Avendaño, se firmó el documento que permitirá acelerar la modernización del aeropuerto de Chiclayo mediante un esquema de ejecución por paquetes. De esta forma, se agilizará el inicio de las primeras obras, se optimizará los tiempos de implementación y se garantizará avances concretos en beneficio de la región Lambayeque.

El Proyecto de Modernización del Aeropuerto de Chiclayo contempla la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de 43.000 m², que reemplazará al actual de 1.851 m². La ampliación multiplica más de veinte veces la capacidad operativa del aeropuerto y permitirá atender hasta 2,2 millones de pasajeros al año, elevando considerablemente la calidad del servicio y la experiencia de viaje.

El nuevo terminal contará con seis puentes de embarque, áreas comerciales ampliadas, espacios operativos modernizados y la ampliación de la pista a 2.693 metros, infraestructura que permitirá recibir aeronaves de mayor tamaño bajo estándares superiores de seguridad operacional. Asimismo, se desarrollarán nuevas plataformas y calles de rodaje para optimizar las operaciones aeroportuarias.

La modernización incluye además un nuevo terminal de carga, una torre de control de última generación, una estación de bomberos aeronáuticos (SEI), una moderna planta de combustible, talleres de mantenimiento y más de 400 estacionamientos. Todo ello conformará un ecosistema aeroportuario seguro, eficiente y competitivo, alineado a las necesidades del crecimiento económico y turístico del norte del país.

Según la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, este proyecto, que posee una inversión estimada en USD 441 millones, beneficiará directamente a 1,37 millones de habitantes de Lambayeque y permitirá que el aeropuerto pueda atender hasta 2,2 millones de pasajeros.