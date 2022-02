Rescatistas pidieron apoyo con una camioneta a la empresa Autocolca y al alcalde de Cabanaconde, pero ninguno los ayudó. | Fuente: RPP

Un grupo de diez rescatistas que iniciaron la búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe, quien desapareció en el valle del Colca, decidieron abandonar sus labores porque no reciben apoyo de las autoridades locales, informó, Joel Quicaña, rescatista que desde el último sábado participa de este trabajo.

Quicaña dijo que han pedido combustible a la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), para poder realizar el recorrido, pero este nunca llegó.

“El gerente de Autocolca no quería apoyar en nada y mi grupo ha decidido regresarse. Nosotros queríamos bajar a peinar la ruta de Sangalle hasta San Juan de Chuchco y para eso necesitamos que una camioneta nos recoja, porque íbamos a bajar caminando desde Cabanaconde y eso es agotador y lejos. Bueno nos manifestó que no tenían camioneta. Nosotros les dijimos que teníamos camioneta y que nos apoyen con combustible, pero dijeron que tampoco tenían y que no era posible”, indicó.

El brigadista detalló que para realizar esta caminata desde Cabanaconde hasta el Centro Poblado San Juan de Chuccho hay una distancia de siete horas, por ello la necesidad de contar con esta unidad.





En la zona permanecen aún 30 policías buscando a la turista belga. | Fuente: RPP

Además, contaron que solicitaron apoyo al alcalde de Cabanaconde, Christian Callany Benavides, quien también negó apoyo a las rescatistas cuando estos le solicitaron hospedaje por el largo recorrido que realizan en esta búsqueda.

“Nos molestó un poco, porque nosotros lo llamamos al alcalde para ver si nos podía brindar hospedaje. La primera noche nos dijo ya “espérenme un ratito, ahorita vengo”, llegó la media noche y nunca vino. Al siguiente día tampoco. Nosotros no queríamos pago, ni sueldo, pero al ver que estamos en este lugar al menos queríamos apoyo con un servicio”, agregó.

Los rescatistas contaron que desde que se sumaron a las tareas de búsqueda han corrido con todos sus gastos de movilidad y alimentación. Lamentablemente por esta indiferencia ellos decidieron regresar a la ciudad de Arequipa.

En la zona permanecen aún 30 policías, integrados en tres brigadas, que recorren la margen izquierda del Valle del Colca, para continuar con la búsqueda. Además, un equipo que maneja un dron de alta tecnología especializado en la zona del mirador de San Miguel.

Escucha nuestros Podcast

El Ministerio de Educación pone a disposición de los hogares peruanos el plan de educación a distancia ‘Aprendo en casa. GRUPORPP se suma a este proyecto que beneficia a millones de niños y adolescentes para que puedan continuar con las clases durante la pandemia. A través del podcast ‘Aprendo en casa’ tienen a su disposición el plan educativo en nuestra plataforma digital. ‘Aprendo en casa’, un podcast producido por el Ministerio de Educación.