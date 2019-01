Nicolás Maduro asume este jueves un segundo mandato en Venezuela. La Cancillería de Perú denegó su ingreso al país y lo consideró "persona non grata". | Fuente: Fotos: Andina / AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no conoce quién es el presidente del Perú. “No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, dijo en una conferencia de prensa este miércoles.



Nicolás Maduro se quejaba de que la Cancillería peruana prohibió el ingreso al país de él y sus familiares, medida que calificó como “ridícula” y “estúpida”. Para ayudar al presidente Venezolano, RPP Noticias elaboró este recordatorio de cómo es que el mandatario Martín Vizcarra llegó a gobernar el Perú.



Los inicios de Vizcarra

El ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo nació en Lima el 22 de marzo de 1963. Su ingreso a la política se dio durante una protesta contra la minera Southern Perú en 2006, denominada ‘Moqueguazo’.



En el 2010 fue elegido presidente regional de Moquegua con el movimiento ‘Integración Regional Por Ti’. En los cuatro años de su gestión colocó a su región entre los primeros lugares del índice de competitividad regional, según el estudio del Instituto Peruano de Economía.







Llegada a la presidencia

Tras el fin de su gobierno regional, Martín Vizcarra acompañó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su camino hacia la presidencia de la República para 2016 como vicepresidente. Luego de la victoria de PPK en segunda vuelta ante Keiko Fujimori, fue designado Ministro de Transportes y Comunicaciones.



En mayo del 2017, luego de ser interpelado por el Congreso, renunció tras anunciar que el Gobierno dejaba sin efecto el contrato con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero.



Sin embargo, el Ejecutivo tenía otros planes para Martín Vizcarra y lo designó embajador de Perú en Canadá. Desde entonces, sus apariciones y declaraciones junto al resto del Gobierno se redujeron.



A inicios de 2018 una crisis política perseguía a Pedro Pablo Kuczynski, quien agobiado por denuncias de vínculos con Odebrecht y de presuntos intentos de compra de votos de congresistas, renunció antes de que se debata un segundo pedido de vacancia en su contra.



De esta forma, Martín Vizcarra es llamado a ser presidente del Perú y jura como tal el 23 de marzo de 2018. Según las últimas encuestas de diciembre de 2018, el presidente de la República goza de más del 60% de aprobación. (61% para IEP y 66% para Ipsos)