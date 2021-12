De acuerdo con la última encuesta IEP: La desaprobación de Pedro Castillo alcanza el 60% y su aprobación sube a 28%. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el analista político Óscar Díaz fue consultado sobre los aspectos positivos y negativos del Gobierno de Pedro Castillo, tras el escándalo que involucra a PetroPerú y la censura del ministro de Educación.

“Han sido cinco meses de incertidumbre, de un gobierno errático, sin norte, que hasta hoy no vemos hacia dónde va. Habría que rescatar el trabajo que se ha hecho en el sector salud, básicamente porque el ministro Cevallos no ha querido inventar lo que ya se inventó, no ha descabezado la institución, mas bien la ha fortalecido y los resultados los estamos viendo a pesar de lo difícil que es el tema, pero estamos camino al 80% de vacunación total, estamos avanzando con la tercera dosis”, manifestó.

Como otro aspecto positivo, colocó a la economía en el país, no porque Pedro Francke “haya realizado una extraordinaria labor”, sino porque convenció al presidente sobre la permanencia de Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de la Reserva.

“Sin embargo, hay que hacer cosas en el tema económico para que el Perú salga adelante de la peor crisis económica de su historia y la peor crisis sanitaria también de su historia. No importa si es que el presidente dice que va a hablar, no importa si dice un día “vengan señores inversionistas” si las condiciones dicen todo lo contrario”, mencionó.

Finalmente, el analista político aseguró que es posible que en las próximas semanas se produzca una modificación de los miembros del Gabinete Ministerial.

“La gestión política es vergonzosa. Se está hablando estos días ya de un cambio de gabinete parcial, lo ha dicho el propio presidente. Hay ministerios que son insostenibles: el ministro de Transportes y Comunicaciones lleno de escándalos desde el inicio, incluyendo un escándalo con la adjudicación de Karelim López y sus representados. Está el ministro de Energía y Minas que es un desastre”, acotó.



