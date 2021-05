Óscar Ugarte: "No vamos a autorizar" la vacunación solicitada por la Federación Peruana de Fútbol

El ministro de Salud dijo que los futbolistas se vacunarán cuando les corresponda. | Fuente: RPP TV

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, descartó en RPP TV que su Sector vaya a autorizar la vacunación contra la COVID-19 solicitada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Además, reveló que el secretario general de la FPF había asegurado al presidente Francisco Sagasti que era un requisito de la Conmebol que las selecciones estén inmunizadas para participar en torneos internacionales. Sin embargo, al corroborar está información, encontraron que era falso.

"No, es la decisión obvia. No tenemos por qué, bajo estos argumentos, tomar ninguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas. Nosotros quisiéramos que estén todos protegidos (...) Lo que es obvio, no vamos a dar ninguna autorización a que haya una vacunación de este tipo", dijo a Nada Está Dicho.

"A nuestros queridos futbolistas, les decimos que les tocará en el momento que corresponde de acuerdo a las pautas del Plan Nacional de Vacunación, que como estamos viendo es por grupos etarios y aquellas personas que tienen comorbilidad y necesitan ser priorizadas", agregó.

El ministro de Salud narró que el 27 de abril pasado les llegó una primera comunicación de parte del secretario general de la FPF, Óscar Chiri, quien "no nos pedía una vacunación por parte del ministerio, sino que pedían que el Minsa indique cómo se puede registrar en el país la vacuna de Sinovac, que es la que la Conmebol estaba recibiendo en donación y se iba a repartir entre los países" para la inmunización de las selecciones nacionales.

Este pedido fue derivado a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), la cual confirmó que "no se ha iniciado ningún proceso" para registrar esta fórmula en el país "porque no tiene ningún representante en el Perú".

El 4 de mayo, la Federación fue informada de que "esa vacuna no está registrada y por lo tanto no es posible una importación, no entraría al país".

Nueva solicitud

Pese a ello, hace tres días, "el mismo señor Chiri le envía al presidente Sagasti una comunicación donde le dice (...) la Conmebol ha establecido como uno de los criteriores fundamentales para la participación de las delegaciones deportivas en torneos internacionales que estas cuenten con la inmunización obtenida a través de la vacunación. Como se desprende, es casi una condición sine qua non, de acuerdo a esto", reveló.

Ante dicha afirmación, continúa Ugarte, "consultamos al Comité de Ética a ver si había alguna excepcionalidad; sin embargo, entramos a la página web de la Conmebol y ahí señalan que 'la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones'".

El ministro señaló que el Ejecutivo no ha analizado tomar alguna acción por esta situación, pero subrayó que la Fiscalía "ya está pidiendo información a la Federación para decir si hay algún acuerdo con el gobierno, ellos tendrán que decir su verdad y nosotros la nuestra".

"Con esto estamos volteando la página, este no no es un tema que nos va a entretener más", zanjó el titular de Salud.







