Lima “Queremos justicia”: padres de bebé que resultó herido en accidente en Comas piden sanción contra el conductor

“Queremos justicia, nada más”. Ese es el pedido de los padres de un bebé de apenas seis meses que resultó herido, luego de que un vehículo impactara violentamente contra la unidad donde se desplazaba el pequeño junto a su hermano y sus padres, el pasado 9 de diciembre.

Y es que esa noche, la pareja y sus hijos regresaban a casa después de realizar las compras navideñas, cuando de pronto fueron impactados por otro vehículo a tan solo tres cuadres de la vivienda, a la altura del paradero Alameda Del Pinar, en el distrito limeño de Comas.

A raíz del accidente, el bebito sufrió una fractura de cráneo y actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital del Niño de Breña, donde los médicos han informado que el pequeño tiene “muerte cerebral”, según relatan los padres.

“Los médicos me han dicho que… él ya no va a continuar con nosotros. Estamos esperando solamente que deje latir su corazón. Queremos justicia, que se tenga que pagar el tiempo que la justicia determine […]. No queremos que esto se vea manchado, como lo dije anteriormente teníamos entendido que, de repente, había contactos en la policía y demás; entonces que no se vea manchado la justicia con todo esto”, contó el padre.

Diligencias

Los padres del bebé acudieron este miércoles a la Comisaría de Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo, para continuar con las diligencias respectivas. En esta dependencia policial permanece detenido el conductor de la unidad, Ricardo Alonso Quiñones Canales.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del accidente: en las imágenes se ve a la camioneta desplazarse a gran velocidad y, al pasar por un rompemuelles, el chofer pierde el control del vehículo y termina estrellándose con el automóvil donde viajaba la familia.

Cabe precisar la Fiscalía Penal de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte (1.ᵉʳ Despacho) abrió investigación preliminar contra Ricardo Quiñones (27), por el presunto delito de lesiones culposas agravadas.