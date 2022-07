Representante del gremio de transportistas asegura que medida del MTC solo favorece a las grandes empresas

Un nuevo paro de transporte comenzó hoy, lunes 18 de julio a nivel nacional | Fuente: RPP

El Perú amaneció hoy, lunes 18 de julio con un nuevo paro de transporte indefinido a nivel nacional. Un gran número de gremios de este rubro denunciaron que las medidas tomadas por el Gobierno no han sido suficientes e invocaron a que tomen más acciones.

El representante de la Asociación de Transportistas del Perú, Javier Corrales, conversó con RPP sobre este paro y exigió una nueva reunión con los ministros del Estado y con el presidente Pedro Castillo en Arequipa. Asimismo, indicó que las disposiciones dadas solo beneficia a las "grandes empresas" y no a su gremio.

Corrales dio a conocer que a través de un compromiso, se colocaron mesas de trabajo y se estableció cuatro fechas de trabajo, pero el Ejecutivo no cumplió con ninguna de ellas. Asimismo, reveló que el Estado sí tuvo comitivas, pero con otros gremios de transportistas. Sin embargo, el gremio respectivo viajó a Lima y en una reunión, se tocó varios temas, pero no se llegó a un acuerdo.

Respuesta al viceministro de Transportes

Luis Rivera, viceministro de Transportes, conversó con RPP y manifestó que los gremios de transportistas no están abiertos al diálogo y pidió mayor disposición y respeto con los acuerdos extablecidos. "Pongo solamente un punto, el tema de combustible, esto es para todos los transportistas de carga, sin excepción, inclusive los buses interprovinciales y el transporte urbano", señaló.

Ante estas declaraciones, Javier Corrales dijo que mandaron un documento formal al Jefe de Estado para llevar a cabo una reunión, pero no tuvo respuesta alguna del Ejecutivo.

"Cabe mencionar que dentro de lo que manifiesta el viceministro y el avance que según ellos han estado trabajando, queremos reiterar que nosotros no hemos sido parte de ese avance en cuanto al petitorio que hemos presentado. Por eso, de los cuatro proyectos de ley que ellos manifiestan que ya está en manos del Congreso, exigimos que se modifiquen; por ejemplo, en el tema de impuesto selectivo al consumo", agregó.

Pedidos puntuales

El también representantes del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa detalló algunas medidas puntuales requeridas por su gremio como el impuesto selectivo al consumo y reiteró que estas normas no favorecen a las micro y pequeñas empresas.

"El tema del impuesto selectivo al consumo, técnicamente está comprobado que es un impuesto mal gravado al combustible en el país, porque fue creado unicamente para el tema de los artículos de lujo. Para eso fue creado. Políticos de turno han gravado este impuesto a los combustibles. Dentro de lo que ellos ofrecen, por ejemplo en esa devolución, la experiencia en estos años nos dice que quienes fueron beneficiados de ese 53% han sido empresas grandes; los Mypes, que somos el 80%, no hemos recibido ni un solo sol", declaró.

"En marzo, dentro del compromiso, estaba el fondo de estabilización, para que el combustible no suba. Pero, al mes o mes y medio comenzó a subir nuevamente. Cuando tuvimos reunión con el Poder Ejecutivo, nos mencionaron que el presupuesto no alcanzaba. Actualmente, el barril de petróleo a nivel mundial está en promedio 98 dólares, estuvo en 120 dólares. No se puede hablar de números, engañar, o decir simplemente que esto nos va a beneficiar. Lo que han hecho ellos es del 53% aumentar al 70%, donde le ponen trabas a que los Mypes no puedan ser beneficiados de esta devolución", subrayó.

Finalmente, afirmó que requieren la presencia de cuatro ministros, de Energía y Minas, Transporte, Economía y el del Interior, y que están abiertos al diálogo para terminar con este nuevo paro de transporte.