Tránsito restringido en la Panamericana Sur, vía de ingreso a la ciudad de Arequipa y salida para las regiones de Lima, Tacna y Moquegua. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Christian Ramos

El paro de transportistas de carga pesada continúa por cuarto día consecutivo en regiones como Arequipa, Apurímac, Junín, Ancash y Piura. La Policía de Carreteras informa de 24 puntos bloqueados en todo el país. A continuación el detalle por regiones.

Arequipa

Los transportistas de carga pesada acatan el cuarto día consecutivo de paro por el alza de los combustibles. Debido a esta situación, el tránsito en la Panamericana Sur, vía de ingreso a la ciudad de Arequipa y salida hacia las regiones de Lima, Moquegua y Tacna, continúa restringido. Solo se deja circular vehículos particulares y ambulancias.

El panorama es distinto en el kilómetro 22 de la vía Arequipa-Puno, donde unos 200 camioneros sí dejar circular, por el momento, a buses interprovinciales, minivans y vehículos particulares. Los transportistas advirtieron que si no se llega a ningún diálogo con el gobierno radicalizar su medida.

Un grupo de transportistas bloqueó el acceso al centro de Andahuaylas y fue dispersado por la Policía. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade

Apurímac

En el cuarto día de protesta, un grupo de transportistas bloquen con piedras, palos y llantas las principales calles del centro de la ciudad, para impedir el pase de los vehículos de trasporte urbano de taxis, mototaxis y combis ocasionando un caos vehicular.

Por ello, dos contingentes policiales, de la Unidad de Servicios Especiales, despejan las vías bloqueadas con palos, piedras y llantas quemadas para descongestionar el tránsito que perjudicaba a la población; así como estudiantes que iban a sus centros de estudios.

Son más de 100 transportistas en Andahuaylas divididos en tres grupos que bloquean las vías de la provincia que comunica con la región Ayacucho, Cusco y con el aeropuerto regional, donde decenas de pasajeros caminan con sus equipajes para llegar a sus destinos.

Los manifestantes han colocado palos y han quemado llantas para impedir el pase. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Percy Castro

Ancash

Al menos 40 docentes no han podido trasladarse hasta sus centros de labores en el Callejón de Huaylas debido al paro de transportistas, informó la prefecta de Áncash, Manuela Méndez.

Precisó que los educadores que viven en Huaraz no pueden desplazarse a las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, ya que el transporte interdistrital se ha suspendido.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), en la zona sierra de Áncash, hubo cinco sectores bloqueados por los transportistas. Los manifestantes interrumpieron el tránsito en el kilómetro 590 de la carretera Huaraz-Casma, a la altura del puente Mullaca, en el kilómetro 541 de la carretera Recuay-Huaraz, en el puente Bedoya.

Así como en el kilómetro 138 de la carretera Casma-Huaraz, en el sector Urpay, en el kilómetro 140 de la carretera Casma-Huaraz, en el puente Raimondi, y en el kilómetro 595 de la vía Huaraz-Huaylas, desde el sector Cruce Taricá hasta el puente Marcará.

Sin embargo, estas zonas han sido despejadas y están pasando vehículos particulares, buses y camiones, pero varios tramos de la carretera Yungay- Huaylas siguen interrumpidos.

No obstante, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del Cerro Partido, en el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, los transportistas bloquearon por media hora el tránsito de los vehículos y quemaron llantas en rechazo al alza del precio de los combustibles y de los peajes, pero ahora hay pase libre.

Las vías a la sierra de Ancash están bloqueadas informa la Prefectura de Áncash. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Percy Castro

Piura

Un grupo de 40 personas bloquearon con piedras y palos la vía nacional que comunica la provincia de Sullana con la provincia de Talara y la región Tumbes. Esto a la altura del centro poblado de Mallaritos, en el distrito de Marcavelica, y en el distrito de Ignacio Escudero. La Policía de Carreteras informó que estos puntos fueron liberados a la 1.50 p.m.

En otras regiones del norte como Lambayeque y La Libertad no se han reportado bloqueos desde que el martes los transportistas liberaron la Panamericana Norte.

Un grupo de manifestantes bloqueo la vía Sullana-Talara-Tumbes pero luego fue liberada. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: PNP

Junín

A cuatro días de iniciado el paro de agricultores y transportistas, las carreteras de la región continúan bloqueadas por piquetes de manifestantes, principalmente en Huancayo, Jauja, Tarma y La Oroya.

En Huancayo también se han registrado bloqueos en el Puente Chanchas y el distrito de Huancán.

Según el último reporte de la Policía Nacional, siete puntos se encuentran bloqueados en la provincia de Jauja, tramos que incluyen el Puente Stuart, así como los distritos de Paccha y San Lorenzo.

Manifestantes y policías se enfrentaron en las inmediaciones del Puente La Breña, que permanecía cerrado el cuarto día del paro indefinido de agricultores y transportistas, en la región Junín.