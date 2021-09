El procesado permanece con prisión preventiva por tentativa de homicidio en penal de Chanchamayo | Fuente: Cortesía

Durante una audiencia virtual de control de acusación en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central (Pasco), el procesado identificado como Elio Bueno Gaspar amenazó de muerte al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa, Eduardo Salvatierra Martín.

El juez permitió la palabra para que Elio Bueno, quien cumple prisión preventiva en el penal de Chanchamayo, región Junín, ejerza su derecho a defensa; sin embargo, él respondió con insultos y amenazas.

A continuación, parte del diálogo:

Juez: ¿Qué tiene que decir en su defensa?

Elio Bueno Gaspar: Qué c… te voy a decir, pe r... No has entendido o qué m… te pasa. ¿Ah?

Juez: ¿A quién le estás hablando?

Elio Bueno Gaspar: A ti pe r… Te estoy hablando a ti, m… hijo de p... Voy a salir y te voy a matar c… vas a ver. Así que toma cartas en el asunto c…, no me dejes de lado, m… Yo te voy a matar c... Tú no me conoces quién c… soy r... yo voy a salir, quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes (sic) por preliminar… Tú no eres ni m… para mi c… Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde c… te encuentres y te voy a matar c... Así que haz bien las cosas r...

Ante esta manifestación del acusado, el juez Eduardo Salvatierra Martín pidió la presencia de algún efectivo de la Policía y exigió al fiscal que realice la denuncia ante las amenazas de muerte.

“Señor fiscal, tome conocimiento por las amenazas, haga la denuncia correspondiente por las amenazas y los improperios proferidos contra este despacho”, indicó el magistrado.

Situación de Elio Bueno Gaspar

Elio Bueno Gaspar es procesado por el delito de tentativa de homicidio y actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Chanchamayo desde el 05 de enero del 2021.

La audiencia programada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa se desarrolló el pasado 18 de agosto, en ella se decidió ampliar la prisión preventiva para el acusado por siete meses más.

Elio Bueno continuará recluido en el penal Virgen de las Mercedes hasta el 5 de febrero del 2022.

Junta de Fiscales de la Selva Central se pronuncia

Tras este hecho, la Fiscalía de la provincia de Chanchamayo informó que ya se inició una nueva investigación en su contra por haber amenazado al juez Eduardo Salvatierra Martínez durante su audiencia de control de acusación fiscal.

La presidenta de la Junta de Fiscales de la Selva Central, Yaneth Almeida, indicó que el fiscal que estuvo en la audiencia tomó las acciones del caso.

“El fiscal que ha estado presente en esa audiencia, ha adoptado las medidas concernientes a denunciar este hecho en una vía aparte”, manifestó.

Almeida precisó que han pedido un informe pormenorizado de los hechos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Qué se sabe sobre las pruebas para ver si una persona ha sido vacunada?