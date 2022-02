El retorno a clases supondrá desafíos para los estudiantes, alejados de las aulas por dos años. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el especialista en políticas educativas y director corporativo de Estudia.pe, Paul Neira, fue consultado sobre el regreso a clases presenciales el próximo mes de marzo y la importancia del programa educativo Aprendo en Casa.

“Hay una enorme discusión que no estamos diciendo sobre lo que va a pasar después del 28 de marzo. Esa estrategia del regreso a clases en todo el 2022 implica un proceso de recuperación de aprendizajes. No va a bastar solamente la presencialidad. Hay un conjunto de peruanos que van a tener que recibir clases de manera virtual porque el aforo no lo permite o porque las condiciones no lo permiten”, sostuvo y agregó que es indispensable articular una estrategia sistémica para enfrentar este problema con todos los medios disponibles.

“La norma técnica del Ministerio plantea que la distancia entre carpetas dentro del salón de clases debe ser de un metro para adelante, atrás, izquierda y derecha. Eso va a generar un tema de aforo y así solo se va a poder dar el servicio educativo en colegios públicos y privados a un número determinado de estudiantes de la capacidad total que tiene el salón de clases. Ese grupo que se queda sin asistir a la clase presencial va a tener que tener el servicio educativo asegurado”, acotó.





Es por esta razón que el programa Aprendo en Casa, lanzado en el 2020, se deberá mantener a lo largo del tiempo, ya que existe un grupo de estudiantes que no tendrá acceso a las clases presenciales diariamente.

“En el Perú existen un gran número de modalidades de servicio educativo. Dentro del nivel inicial, primario y secundario existen modalidades de servicio distintas para las cuales el servicio de Aprendo en casa es esencial, por ejemplo, el servicio de atención hospitalaria de educación. Es decir, los estudiantes que por razones de salud están prolongados tiempos en el hospital necesitan servicio educativo. Una estrategia como Aprendo en Casa va a ayudarlos a ellos. O por ejemplo la modalidad de educación en alternancia que es que los estudiantes de secundaria van 15 días a un colegio físico y 15 días se van a su comunidad de origen. Un aprendo en casa para esos 15 días es fundamental”, mencionó.

“Se ha realizado un seguimiento del aprendo en casa durante el año 2020 y parcialmente el 2021 por parte del Ministerio de Educación, que hacía una estrategia mensual de llamadas con una lógica estadística en todo el territorio, llamando a padres de familia con respecto a la respuesta de los hijos a la estrategia de Aprendo en Casa. Lo que se vio es que había una altísima apertura de los estudiantes a la estrategia. Claramente esta estrategia tiene que modificar su forma y su forma de implementación a lo largo del tiempo una vez que se regrese a la presencialidad, pero desde mi punto de vista creo que no es discutible el encarpetar esta estrategia porque el sistema educativo peruano y los estudiantes podrían perder una buena oportunidad de acercarse a aprendizajes de manera distinta y en canales distintos, que es lo que necesitamos en términos de riqueza”, agregó.

