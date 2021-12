Cardenal Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo de Huancayo y Primer Vice Presidente de la CEP. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El cardenal Pedro Barreto consideró que la Proclama Ciudadana que firmó en campaña el hoy presidente Pedro Castillo, junto con su entonces rival en la segunda vuelta, "es el cauce mínimo" para que los aspirantes a cargos políticos y la sociedad en conjunto "tengan un camino constitucional" para poder sentir "que todos somos peruanos".

"El 27 de mayo, cuando los dos candidatos juraron tocando la bandera, es un compromiso con el país y con todos los que conformamos el país, y por tanto el presidente, al hacer ese juramento, tiene que cumplir fielmente estos puntos mínimos para la democracia, el Poder Legislativo también, y todos los peruanos", señaló.

"Yo no diría, ni puedo dar un juicio, de si lo está cumpliendo o no (los puntos a los que se comprometió el presidente Castillo), pero sí puedo decir que esa Proclama no solamente tiene vigencia, sino es un compromiso moral de las autoridades y también de cada uno de nosotros. Solo por ese camino democrático tendremos paz y justicia", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el cardenal reconoció sentir "mucha pena" por las acusaciones de presunta corrupción que involucran al actual Gobierno; sin embargo, recordó que es un escenario que viene afectando al país en los últimos años. Pese a esto, Barreto destacó la transparencia del Poder Judicial en los juicios que han derivado en sanciones a autoridades.

"Tenemos que actuar conjuntamente para que los principios y valores de la vida en sociedad se cumplan y aquí yo no estoy invocando desde la fe, sino como peruano: todos tenemos que ser honrados, honestos, en nuestros principios. Si Dios tiene autoridad moral para nosotros es porque cumple todo lo que promete y porque busca el interés para los demás", añadió.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.