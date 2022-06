CAL invoca a Pedro Castillo acudir a citaciones del sistema de justicia | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán Naveda, exhortó al presidente Pedro Castillo, a nombre de este gremio, a que acuda a las citaciones del sistema de justicia para que declare, por ejemplo, en la investigación seguida a la empresaria Karelim López, el exsecretario Bruno Pacheco y otros por el presunto delito de lavado de activos.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado recordó que la Constitución establece que el presidente de la República "personifica a la Nación" y, por lo tanto, "debe ser modelo de lo que un ciudadano debe ser". En ese sentido, señaló que, como todo ciudadano, debe afrontar los procesos judiciales que tenga y colaborar con la justicia.

"El presidente no puede dar la imagen de que está utilizando vericuetos legales para evadir el cumplimiento de la disposición constitucional y esa es la invocación que hacemos porque de un tiempo a esta parte se ha empezado, por parte del presidente y otras instituciones, a evadir ese tipo de obligaciones morales que tiene una autoridad frente a la sociedad", indicó.

"Por eso pedimos al presidente, congresistas, alcaldes, que muestren colaboración con las investigaciones. El Perú no puede ser un reino en el cual la corrupción campee y busquemos excusas para no perseguirla, o busquemos excusas para ocultar la realidad (…). El Perú no puede mostrarse como una Nación tolerable a la corrupción", agregó.

En otro momento, el especialista explicó que la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado; sin embargo, sí puede ser investigado porque se trata de una etapa previa. Agregó que el hecho de que no pueda ser acusado "no significa impunidad o tolerancia absoluta de todos los actos que pueda cometer una persona".

Pedro Castillo será citado a declarar

Semanas atrás, se conoció que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citará al presidente Pedro Castillo para que rinda su declaración indagatoria tras haber sido incluido en la investigación preliminar seguida al exministro de Transportes Juan Silva junto a un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular.

El titular del Ministerio Público definirá en los próximos días la fecha en la que el jefe del Estado deberá brindar sus descargos frente a los hechos por los cuales fue incorporado en esta pesquisa que se encuentra a cargo de su despacho.

Sánchez Velarde dispuso que el mandatario sea investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan advertir en el curso de esta investigación.

Además, el fiscal de la Nación dispuso ampliar esta investigación preliminar luego de un análisis técnico jurídico del caso y ante la seriedad y la gravedad de las imputaciones que recaerían sobre el mandatario tras los informes que fueron remitidos a su despacho por la fiscal contra el lavado de activos, Luz Taquire, y la fiscal anticorrupción Karla Zecenaro Mongue.

Dicha indagación gira en torno al caso denominado “ Provías Descentralizado – Puente Tarata” y sobre presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a dos empresas chinas en nuestro país. Es la primera vez que un presidente de la República afrontará una investigación en la Fiscalía de la Nación en pleno ejercicio de sus funciones.

