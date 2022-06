Javier Arce, titular del Midagri, presentó su renuncia al cargo | Fuente: Andina

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, hizo pública hoy, a través de Twitter, su carta de "renuncia irrevocable" al cargo dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo. En el documento, con fecha de ayer, Arce alega motivos "de índole personal" en su decisión, aunque no da mayores precisiones al respecto.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y expresarle que asumí el gran reto de ser ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), conociendo la responsabilidad que significaría [...] Sin embargo, por motivos de índole personal, presento mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando", se lee en el documento.

Al cierre de esta nota, ni el presidente de la República, Pedro Castillo, ni el premier, Aníbal Torres, se han manifestado respecto a la renuncia de Javier Arce.

















Buenos dias querido Pueblo Peruano, adjunto mi carta de Renuncia Irrevocable, a la Cartera de Desarrollo Agrario y Riego. pic.twitter.com/DqsfyNRVBL — FERNANDO ARCE (@FernandoArceAl) June 5, 2022

Cuestionamientos

Javier Arce fue cuestionado esta semana a raíz de un reportaje, emitido por Cuarto Poder el domingo pasado, donde se daba a conocer que estuvo en prisión en 1997 y tiene 20 denuncias fiscales, entre otros problemas con la justicia. El entonces titular del Midagri admitió en Twitter que sí estuvo recluido en el penal San Jorge, pero que había sido absuelto por el Poder Judicial.

Además, el último martes, un reportaje del diario El Comercio reveló que Arce no había consignado sus antecedentes judiciales ni fiscales en su declaración jurada al asumir la cartera ministerial, pese a que la ley 31457 así lo dispone.

Al respecto, Javier Arce, en una entrevista con RPP Noticias, señaló que había incurrido en una "omisión administrativa".

"En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de una u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que hoy he presentado a la PCM", expresó.

Además, anunció que no iba a renunciar al cargo y negó tener algún proceso judicial abierto o impedimento de salida del país.

"No lo he pensado, lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros hermanos agricultores, no defraudar la confianza del presidente de la República", refirió sobre una posible renuncia a su cartera ministerial.

Actualización

El Ejecutivo, a través de Twitter, comunicó que se ha aceptado la "renuncia irrevocable" de Javier Arce a la cartera de Desarrollo Agrario yRiego

"El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia irrevocable del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado", señala el tweet.

Además, señala su agradecimiento a Arce "por la lucha en defensa de la democracia".





#PresidenciaInforma | El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia irrevocable del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado. Se le agradece por la lucha en defensa de la democracia.#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/zpxX8akfBK — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 5, 2022