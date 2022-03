La reportera de RPP Diana Falcón contó cómo ocurrió la agresión por parte de un agente policial. | Fuente: RPP

Una periodista de RPP Noticias fue agredida esta tarde por un efectivo de la Policía Nacional cuando cubría en vivo el recorrido del presidente Pedro Castillo hacia el Congreso de la República, donde iba a brindar un mensaje.

La reportera Diana Falcón se encontraba siguiendo a la comitiva presidencial mientras esta avanzaba por el jirón Junín, en el Cercado de Lima, cuando fue empujada por uno de los policías que resguardaban al jefe del Estado.

"Lo que no entendemos es por qué la Policía nos empuja, ni siquiera tenemos la intención de acercarnos al presidente. La verdad que hemos sido muy respetuosos a la hora de seguir al jefe del Estado, pero nos han empujado. Estoy aproximadamente a unos diez metros de él y ellos han pensado que he intentado adelantarme en el camino del presidente, no ha sido así, y me han empujado de manera bastante fuerte", contó durante su reporte en directo.

Presenta moretones en el brazo

Ella refirió luego que pudo identificar que se trató de un agente de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP e indicó que, producto del golpe que recibió, presenta moretones en el cuerpo.

"Lo que quería era adelantarme un poco para poder narrar cuál era el camino que seguían las autoridades, y este agente me golpeó con el codo muy fuerte en el brazo izquierdo, de tal manera que ahora presento un hematoma de aproximadamente 5 centímetros", señaló.

Diana Falcón lamentó el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de los agentes policiales y recordó que no es la primera vez que actúan de esta manera cuando la prensa intenta cubrir las actividades del presidente Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, este medio emitió un comunicado lamentando y condenado el maltrato cometido contra nuestra colega.